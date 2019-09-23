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«Транснефть» раскрыла данные содержания хлора в нефти «Роснефти»

По итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему нефть с содержанием хлорорганики (ХОС) более 1 ppm (миллионной доли), сообщила «Транснефть». Всего в отчетном периоде «Роснефть» сдала в систему «Транснефти» 131,1 млн т нефти со средневзвешенным содержанием ХОС в 1,7 ppm (по итогам восьми месяцев 2018 г. этот показатель был на уровне 1,6 ppm). «При этом по отдельным регионам добычи нефти компании ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm, что значительно превышает уровень, приписываемый добычи ПАО «Роснефть» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», – отмечает «Транснефть».

Как отмечает трубопроводная компания, с 2005 г. в России в соответствии с приказом Ростехрегулирования действует предельный норматив ХОС до 10 ppm.

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил премьеру Дмитрию Медведеву ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm вместо принятого странами ЕАЭС в 6 ppm, а также для контроля за качеством сырья привлекать независимых специалистов. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, комментируя предложение Шредера, отметил, что в 2018–2019 гг. «Роснефть» сдавала в систему нефть с ХОС до 8 ppm. В свою очередь «Роснефть» утверждала, что используемое оборудование на российских НПЗ «исключает возможность» переработки нефти с содержанием ХОС более 1 ppm.