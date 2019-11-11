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Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Дебиторская задолженность «Рособоронэкспорта», входящего в «Ростех», по итогам прошлого года увеличилась на 23% (почти на 152 млрд руб.) и достигла 812,9 млрд руб., или $13 млрд в долларовом эквиваленте, пишет РБК со ссылкой на отчетность, полученную изданием через систему Росстата. Дебиторская задолженность отражает долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом», уточняет РБК.

Из отчетности «Рособоронэкспорта» непонятно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность, но существенную долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, в том числе неплатежи из-за санкций, пояснил РБК источник, близкий к организации. По его словам, возможно речь также идет о деньгах, которые были заплачены, но зависли в банках из-за санкций и «их уже не вытащить». «Рособоронэкспорт» работает по комиссионным договорам, получая комиссию за посредничество при экспортных сделках, пишет РБК. «Он, например, с Алжиром заключает контракт на $100 млн, а с каким-нибудь российским заводом он заключает контракт уже в рублях. Завод может даже и не видеть эти деньги [за экспорт], они все равно поступают на счет «Рособоронэкспорта», – сказал источник, близкий к компании.

«Рособоронэкспорт» в 2015 г. стал непубличным акционерным обществом (АО) и перестал публиковать годовые отчеты, но бухгалтерская отчетность формально остается доступной (через Росстат), уточняет РБК. С 2020 г. «Рособоронэкспорт» должен будет сдавать отчетность в ФНС. Ранее, 7 ноября, Минфин предложил освободить «Рособоронэкспорт» и еще 18 компаний, находящихся под санкциями, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для последующего размещения на госресурсе, являющемся фактически «единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций». Если инициативу Минфина одобрят, то финансовые показатели «Рособоронэкспорта» за этот год и последующие будут засекречены.

В финансовом отчете отражена общая величина выручки, полученная за год от всех видов деятельности, в том числе от посредничества, участия в выставках, обучения специалистов. «Эта цифра совершенно не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за рубеж», – заявили РБК в «Рособоронэкспорте». В компании наличие задолженности назвали «нормальным явлением».

США ввели санкции против «Рособоронэкспорта» в апреле 2018 г., из-за этого расчеты с организацией в долларах сейчас осложнены.