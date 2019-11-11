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Forbes узнал подробности проекта «ВкусВилл» и бывшего совладельца «Кофе Хауза»

Ведомости
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Ритейлер «ВкусВилл» проведет эксперимент по запуску миникофейни внутри магазина, сообщает Forbes. Руководить проектом будет бывший совладелец сети «Кофе Хауз» Владислав Дудаков, с которым ритейлер создал новую компанию – «Вкускофе». По данным источника издания, первая кофейня «Вкускофе» заработает в тестовом режиме в Москве в магазине на Большой Грузинской улице в начале декабря.

По словам Дудакова, он предложил установить в одном из магазинов в центре Москвы барную стойку и несколько столов. При этом ассортимент кофейни должен соответствовать стратегии сети и относиться к здоровому питанию: напитки с добавлением растительного молока, свежеобжаренное кофейное зерно высшего сорта, натуральная безглютеновая еда, отмечал предприниматель. Раскрывать другие детали проекта он не стал. 

По данным источника Forbes, в кофейне будет барная стойка, примерно четыре стола и отдельная касса. Ее площадь составит около 15 кв. Площади арендуют у «ВкусВилла». Сумма инвестиций в проект могут составить 3 млн руб. и окупиться за четыре-шесть месяцев, считает источник, знакомый с деталями проекта.

Дудаков – сооснователь и бывший руководитель сети кофеен «Кофе Хауз», которую в 2014 г. купила «Шоколадница». Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», он владеет 95% долей в ООО «Кофе офис», которое специализируется на доставке кофе. Бизнесмен также является единственным владельцем ООО «ВД Рестор» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

«Вкусвилл» появился в 2012 г., когда основатель сети магазинов молочной продукции «Избенка» Андрей Кривенко решил расширить формат – как ассортимент, так и площади. В новых магазинах стали продаваться не только молочные продукты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. «Вкусвилл» нарастил выручку на 70,3% до 54,6 млрд руб., а его чистая прибыль увеличилась до 1,14 млрд руб. с 18,2 млн руб. в 2017 г. В сентябре число магазинов сети превысило 1000. Владельцы «Вкусвилла» – фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО «Проект Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.

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Финансы
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«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных

Ведомости
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Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК. Согласно исследованию, наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуются 89% населения. Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.

На втором месте по частоте использования – дебетовые банковские карты, а также зарплатные и пенсионные. Ими регулярно расплачиваются 58% опрошенных. 15% расплачиваются кредитными картами, столько же используют бонусные программы в кафе и магазинах. 13% респондентов пользуются бесконтактными платежами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другими), 11% переводят деньги продавцу по номеру телефона, а 6% пользуются электронными кошельками (Qiwi, «Яндекс.Деньги», WebMoney).

Чаще всего бесконтактные платежи используют россияне до 25 лет. Согласно исследованию, ими пользуется 31% опрошенных, 19% предпочитают перевод по номеру телефона, 11% – электронные кошельки. Наличными пользуются 84% опрошенных этой возрастной группы. 90% опрошенных в возрасте 40–54 лет используют наличные деньги. Среди группы старше 55 лет наличными деньгами расплачиваются 91%. В группе 55+ значительно меньше тех, кто использует банковские карты, говорится в исследовании. Только 45% респондентов этого возраста регулярно расплачиваются дебетовой картой, 9% – кредитной. Четверо из пяти участников опроса рассказали, что тратят на повседневные покупки до 1000 руб. в день. У 15% средние ежедневные траты не превышают 200 руб.

По данным ЦБ, по итогам 2018 г. доля бесконтактных платежей составила 56%. По прогнозам регулятора, к концу 2019 г. она увеличится до 64–65%. По словам главы правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, большинство людей не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия возможности использовать карту в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.

Опрос провели с 24 по 30 октября, в нем приняли участие 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах.

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Технологии
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Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group

Ведомости
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Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» войдет в совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении Сбербанка.

«Сбермаркет» – это сервис доставки товаров из магазинов. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play. 6 сентября Сбербанк запустил «Сбермаркет» в тестовом режиме в Ростове-на-Дону и Краснодаре. С 11 ноября сервис начал работать в 31 городе России. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа и Воронеж. В Москве через сервис можно заказать доставку из Metro Cash & Carry, «Ашана» и «Азбуки вкуса», в других городах – только из Metro Cash & Carry. В «Сбермаркете» стоимость товаров будет такой же, как и в магазине, время доставки составит от двух часов. Ее стоимость – от 98 руб.

О планах создать СП компании объявили 25 июля. Предприятие должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщали его участники. Mail.ru Group внесет в новую компанию деньги, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб. Стоимость новой компании, по оценкам ее участников, может превысить 100 млрд руб.

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Финансы
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Суд отказался отменить заочный арест Алексею Ананьеву

Ведомости
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Мосгорсуд оставил без изменения решение о заочном аресте одного из бывших собственников Промсвязьбанка – Алексея Ананьева (постановление есть у «Ведомостей»). Басманный суд Москвы 10 сентября заочно арестовал его, а также его брата Дмитрия Ананьева на два месяца. Защита 12 сентября оспорила это решение, постановления Мосгорсуда по Дмитрию Ананьеву пока нет.

Адвокаты считают судебное решение об аресте незаконным и необоснованным. Они просили избрать любую более мягкую меру пресечения.

Следственный комитет обвиняет бывших собственников Промсвязьбанка в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. В декабре 2017 г. ЦБ решил санировать банк, в 2018 г. он был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ряде подозрительных сделок. Именно в связи с этими сделками и были арестованы Ананьевы.

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Политика
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Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса

Ведомости
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Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо. «Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре (провинция. – «Ведомости»)», – уточнил он. По его информации, военные уже арестовали президентский самолет, на котором ранее бывший лидер покинул столицу страны Ла-Пас. В свою очередь Моралес назвал в Twitter ордер на задержание незаконным.

После того как Моралес, вице-президент Боливии Альваро Гарсия-Линера, а также председатели обеих палат парламента Виктор Борда (глава палаты депутатов) и Адриана Сальватьерра (спикер сената) подали в отставку, ответственной за происходящее в стране стала зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес, отмечает местная газета El Deber. «Я обязана принять этот вызов с единственной целью – созвать новые выборы, успокоить страну и вернуться к нормальной жизни», – пояснила она. Аньес должна будет провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки руководителей страны. Она также должна будет назначить дату проведения президентских и парламентских выборов.

В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Моралесу. «В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу», – написал Эбрард в Twitter.

Ранее Моралес объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране, возникших после первого тура президентских выборов. Как сообщал местный телеканал Unitel, самолет Моралеса вылетел из аэропорта столицы Боливии и приземлился в боливийском городе Чиморе.

Беспорядки в Боливии начались после того, как 20 октября избирком объявил о победе Моралеса на выборах президента. Согласно подсчетам комиссии, за него было отдано 46,9% голосов, лидер оппозиции Карлос Меса набрал 36,7% голосов.

В Боливии вспыхнули протесты из-за президентских выборов

Новости СМИ2
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Бизнес
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Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомости
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Дебиторская задолженность «Рособоронэкспорта», входящего в «Ростех», по итогам прошлого года увеличилась на 23% (почти на 152 млрд руб.) и достигла 812,9 млрд руб., или $13 млрд в долларовом эквиваленте, пишет РБК со ссылкой на отчетность, полученную изданием через систему Росстата. Дебиторская задолженность отражает долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом», уточняет РБК.

Из отчетности «Рособоронэкспорта» непонятно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность, но существенную долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, в том числе неплатежи из-за санкций, пояснил РБК источник, близкий к организации. По его словам, возможно речь также идет о деньгах, которые были заплачены, но зависли в банках из-за санкций и «их уже не вытащить». «Рособоронэкспорт» работает по комиссионным договорам, получая комиссию за посредничество при экспортных сделках, пишет РБК. «Он, например, с Алжиром заключает контракт на $100 млн, а с каким-нибудь российским заводом он заключает контракт уже в рублях. Завод может даже и не видеть эти деньги [за экспорт], они все равно поступают на счет «Рособоронэкспорта», – сказал источник, близкий к компании.

«Рособоронэкспорт» в 2015 г. стал непубличным акционерным обществом (АО) и перестал публиковать годовые отчеты, но бухгалтерская отчетность формально остается доступной (через Росстат), уточняет РБК. С 2020 г. «Рособоронэкспорт» должен будет сдавать отчетность в ФНС. Ранее, 7 ноября, Минфин предложил освободить «Рособоронэкспорт» и еще 18 компаний, находящихся под санкциями, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для последующего размещения на госресурсе, являющемся фактически «единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций». Если инициативу Минфина одобрят, то финансовые показатели «Рособоронэкспорта» за этот год и последующие будут засекречены.

В финансовом отчете отражена общая величина выручки, полученная за год от всех видов деятельности, в том числе от посредничества, участия в выставках, обучения специалистов. «Эта цифра совершенно не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за рубеж», – заявили РБК в «Рособоронэкспорте». В компании наличие задолженности назвали «нормальным явлением».

США ввели санкции против «Рособоронэкспорта» в апреле 2018 г., из-за этого расчеты с организацией в долларах сейчас осложнены.

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«Коммерсантъ» узнал о схеме консолидации «Ростелекомом» Tele2

Ведомости
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Правительство одобрило схему консолидации «Ростелекомом» Tele2, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил данную информацию. По его словам, директивы были подписаны в пятницу, 8 ноября.

«Ростелеком» сейчас владеет 45% «Т2 РТК холдинга», управляющего Tele2, другие 55% находятся в собственности Tele2 Russia Holding AB (50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V., 10% – банку «Россия»). По словам источника газеты, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» на 708 млн голосующих акций. Согласно котировкам на 8 ноября, бумаги могут стоить около 56 млрд руб. Одновременно дочерняя структура «Ростелекома» – «Мобител» – и Tele2 Russia Holding AB подпишут договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК холдинге». Еще 45% «Т2 РТК холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB.

Права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК холдинге» получит новая компания – АО «Телеком инвестиции». «Ростелеком» именно ей передаст 10% собственных акций и денежные средства за 45% «Т2 РТК холдинга». Как пишет «Коммерсантъ», «Телеком инвестиции» была учреждена 12 сентября этого года. Она принадлежит ВТБ и будет участвовать в сделках группы с телекоммуникационными активами, заявили газете в пресс-службе ВТБ. В «Ростелекоме» не стали комментировать эту информацию.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении. В результате сделки с Tele2 при условии, что акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% будет у Росимущества, 3,4% – у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% – у ВТБ, 1,4% – у «Мобитела»), объясняет источник издания. При этом ВТБ не сможет распоряжаться своим пакетом в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством. После истечения срока 8,4% акций не будут участвовать в голосовании по госдирективам, госдоля в «Ростелекоме» снизится до 43%.

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«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress

Ведомости
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«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. Оператор стал единственным официальным реселлером Apple на Tmall в России, заявил газете коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Аналогичные распродажи в 2017–2018 гг. показали, что двумя из пяти наиболее популярных товаров были смартфоны Apple, уточнил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

«Вымпелком» изучает возможность расширения продаж за счет сотрудничества с другими участниками рынка, заявили в пресс-службе компании. В МТС отметили, что продажи смартфонов происходят через интернет-магазин и в розничной сети. Оператор повысит качество продаж в существующих каналах, а также будет развивать конвергентные сервисы, сообщили в пресс-службе МТС.

Как отмечает «Коммерсантъ», для оператора запуск магазина на Tmall – это первый шаг в области социальной коммерции в условиях создаваемого AliExpress Russia совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «Мегафона». Стороны объявили о создании СП 9 октября. По словам одного из источников газеты, в будущем оператор планирует начать продажи sim-карт на Tmall.

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Политика
Новости

Познер ответил на слова Галкина о новостях про Украину на телевидении

Ведомости
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Журналист Владимир Познер прокомментировал слова шоумена Максима Галкина о том, что на российском телевидении слишком много новостей про Украину. По мнению телеведущего, проблема не в количестве таких новостей, а в том, что они подаются в определенном виде с целью показать зрителю, кто хорош и кто плох. «Другими словами, это пропаганда, а не информация. Цель же очевидна: чтобы создать, а затем управлять общественным мнением», – сказал Познер РБК.

Максим Галкин во время концерта в Новосибирске заявил, что ему уже надоело большое количество новостей про Украину на российском телевидении. Фрагмент выступления был опубликован на YouTube в начале октября, однако СМИ обратили на него внимание только 9 ноября.

«Все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы нам про нас расскажите!» – заявил Галкин. Особенно он выделил в своем монологе программу «Время покажет» на «Первом канале».

По мнению шоумена, на телевидение вернулись тенденции советских времен. «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана», – пояснил Галкин, отметив, что хотя бы на концертах пока не запрещают говорить что хочешь.

Телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, которого Галкин тоже упоминал в своем выступлении, не согласился со словами шоумена о цензуре. «Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно», – сказал Киселев «Газете.ru». По его словам, цензура невозможна и вредна в эпоху интернета.

Политика
Новости

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

Ведомости
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Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur. Решение было принято после того, как американские наблюдатели выпустили доклад с доказательствами нарушений на выборах, прошедших в Боливии в октябре.

Моралес призвал демонстрантов, которые протестуют против результатов предыдущих выборов, снизить напряженность. «На нас на всех в Боливии лежит обязанность успокоиться», – заявил он. Когда состоятся повторные выборы, Моралес не уточнил.

После президентских выборов, состоявшихся 20 октября, Боливию охватили массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В ночь на 10 ноября толпы протестующих взяли в осаду центральные офисы общенациональной государственной радиостанции Patria Nueva и общенационального государственного телеканала Bolivia TV в Ла-Пасе. Эти СМИ были вынуждены прекратить информационное вещание и передавать в эфир только музыку и фильмы.

Заблокирована была также редакция телерадиокомпании Mega, принадлежащая мэру города Оруро Саулю Агилару. Кроме того, протестующие в этом городе подожгли дома губернатора департамента Оруро Виктора Васкеса и сестры президента страны Эстер Моралес.

Протестующие обвиняют Моралеса в мошенничестве на выборах. По данным высшего избирательного суда Боливии, он получил 47% голосов. Второе место занял лидер «Гражданского сообщества» Карлос Месса с 36,51% голосов. Отрыв более чем в 10 процентных пунктов позволил объявить Моралеса победителем по итогам первого тура. Оппозиция требует провести второй тур.

В Боливии вспыхнули протесты из-за президентских выборов

Политика
Новости

Следователи возбудили дело из-за массового отравления детей на Кубани

Ведомости
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В Краснодарском крае несколько десятков школьников попали в больницы с отравлением. По данным краевого департамента здравоохранения, к 13.00 по местному времени (совпадает с Москвой) был госпитализирован 51 ребенок – десять в станице Кавказской и 41 в городе Кропоткин.

Общее число пострадавших не указывается, отмечается, что некоторым оказывается помощь на дому, для этого задействованы шесть медицинских бригад. Состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщил Следственный комитет России. Источник отравления не называется. Отмечается, что школьники начали поступать в больницы во второй половине дня 9 ноября. Возраст пострадавших – от 7 до 15 лет.

Политика
Новости

Ливия обвинила Россию в разжигании конфликта в стране в собственных интересах

Ведомости
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Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Фатхи Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в стране с целью усилить влияние в Ливии, располагающей нефтяными месторождениями, и попросил у США помощи в урегулировании ситуации. Слова министра приводит Bloomberg.

Башага в своей речи напомнил о совместных с США антитеррористических операциях в сентябре, которые, по его словам, нанесли существенный урон «Исламскому государству» (запрещено в России). Министр заявил, что операции по борьбе с ИГ продолжаются, однако действия фельдмаршала Халифы Хафтара, претендующего на влияние в Ливии, создают плодородную почву для террористической деятельности.

Попытки разрешить конфликт в Ливии сталкиваются с трудностями в лице «наемников из России», воюющих на стороне Хафтара, продолжил Башага. По его словам, речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера. «Россия вмешивается, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не разрешить», – добавил министр.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в Ливию с конца сентября прибыли 200 российских наемников, предположительно из ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об участии российских наемников в боях в Ливии также сообщал Bloomberg в конце сентября. Министерство иностранных дел России назвало эту информацию домыслами.

В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи, базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.

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