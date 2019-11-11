СК завел уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты» в служебной столовой
Петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после массового отравления сотрудников «Ленты».
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ритейлера оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания сотрудников. Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм 92 человека обратились за медпомощью с острой кишечной инфекцией. Часть из них в настоящее время проходят стационарное лечение.
В начале ноября «Лента» сообщила, что более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге обратились к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, более 30 из них госпитализированы. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой компании, где питание было организовано по типу «шведского стола». «Лента» начала служебное расследование. В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября.
«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.