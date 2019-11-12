Бизнес

Новости

Компании Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет нулевую прибыль «Мостотресту» Аркадия Ротенберга, заявил Forbes гендиректор компании Владимир Власов. Он считает, что генподрядчик проекта – «Стройгазмонтаж», до недавнего времени также принадлежавший Ротенбергу, тоже останется без прибыли.

«Стройгазмонтаж» был выбран генподрядчиком строительства Крымского моста в 2015 г. Крупнейшим субподрядчиком стал «Мостотрест». Контракт «Мостотреста» на строительство моста составил 138,8 млрд руб. (с учетом НДС), а общая стоимость проекта достигла 227 млрд руб.

Крымский мост был открыт для легковых автомобилей и автобусов в мае 2018 г. Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в декабре.

В ноябре Ротенберг продал «Стройгазмонтаж». Представитель бизнесмена не уточнил, кто именно выступил покупателем актива и какова сумма сделки. Собеседники «Ведомостей» рассказали, что «Стройгазмонтаж» выкуплен компанией «Газстройпром», дочерней структурой «Газпрома», за 75 млрд руб.