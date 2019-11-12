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Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс». По данным ведомства, нормы провоза багажа авиакомпании ухудшают уровень обслуживания пассажиров. Изменить внутренние правила «Победа» должна до 20 мая 2020 г. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Проверка проводилась в октябре из-за жалоб нескольких пассажиров и депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Ревенко. Он пожаловался на «Победу» в Ространснадзор после того, как одна из пассажирок не попала на рейс из-за размера ручной клади.

Ространснадзор проверял правила провоза ручной клади у «Победы» также в апреле, напомнил «Ведомостям» представитель авиакомпании. По его словам, никаких нарушений не нашли: «Мы говорим об одних и тех же правилах, ничего не изменилось. Правила «Победы» абсолютно законны и соответствуют федеральным авиационным правилам».

Авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг без учета дамских сумок, портфелей, букетов цветов, верхней одежды, лекарств и других вещей из утвержденного правилами списка. «Победа» установила собственные правила, разрешив брать в салон только то, что укладывается в габариты 36 х 30 х 27 см независимо от веса. В авиакомпании это объясняли соображениями безопасности. По их словам, такой багаж безопасно помещается на полках Boeing 737-800 на 189 пассажиров, а перевозка вещей сверх этих габаритов «небезопасна и противоречит действующему законодательству», сообщает «Интерфакс».