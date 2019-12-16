«Пятерочка» запустит в регионах экспресс-доставку из магазинов

По словам Шехтермана, проект реализуют на базе «Пятерочки» и «Перекрестка». «В следующем году мы будем фокусироваться на Москве и планируем начать пилотировать услугу в нескольких регионах», – сказал он. Гендиректор сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил, что сейчас компания работает над планом масштабирования проекта. Кроме того, ритейлер тестирует услугу экспресс-доставки из «Перекрестка». У сети уже есть интернет-магазин, но доставка из него обслуживается не из магазинов, а со специальных складов – dark stores, пишет «Интерфакс». При этом, уточнил Шехтерман, ритейлер планирует переделать часть своих гипермаркетов «Карусель» в dark stores для обслуживания заказов из своего интернет-супермаркета Perekrestok.ru.