«Пятерочка» запустит в регионах экспресс-доставку из магазинов
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустит в регионах экспресс-доставку из магазинов у дома «Пятерочка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Х5 Игоря Шехтермана. Пилотный проект запланирован на 2020 г.
По словам Шехтермана, проект реализуют на базе «Пятерочки» и «Перекрестка». «В следующем году мы будем фокусироваться на Москве и планируем начать пилотировать услугу в нескольких регионах», – сказал он. Гендиректор сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил, что сейчас компания работает над планом масштабирования проекта. Кроме того, ритейлер тестирует услугу экспресс-доставки из «Перекрестка». У сети уже есть интернет-магазин, но доставка из него обслуживается не из магазинов, а со специальных складов – dark stores, пишет «Интерфакс». При этом, уточнил Шехтерман, ритейлер планирует переделать часть своих гипермаркетов «Карусель» в dark stores для обслуживания заказов из своего интернет-супермаркета Perekrestok.ru.
В феврале X5 сообщила о тестировании экспресс-доставки продуктов из 29 универсамов «Пятерочка» на юго-западе Москвы жителям ближайших районов, писал РБК. Сеть запустила услугу совместно с профильным сервисом – маркетплейсом Dostavista.Market. Шехтерман в интервью «Ведомостям» в марте сказал, что ритейлер не стал сначала заниматься доставкой самостоятельно, так как пока у него нет достаточных знаний. В конце октября крупнейший маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку товаров в «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель».
Х5 – крупнейшая в России розничная сеть. На 30 сентября у компании насчитывалось 15 752 магазина, а также 43 распределительных центра и более 4000 собственных грузовых автомобилей.