Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год
Правительство намерено проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 г. или 2022 г., сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он не уточнил, на сколько планируется повысить сбор.
Он добавил, что некоторые автопроизводители предупредили правительство о своем возможном уходе с российского рынка. «Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», – отметил Мантуров.
По его словам, правительство снизило баллы в рамках системы локализации в автопроме, чтобы «максимально смягчить переходный период». Он призвал автопроизводителей не затягивать с локализацией производства. Министр подчеркнул, что некоторые компании уже вложили в нее значительные средства, но есть и те, «кто относится к нашему рынку менее серьезно». «Последних мы не можем держать – в любом случае они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», – заключил Мантуров.
Утилизационный сбор был введен в 2012 г. сначала для импортеров, а потом был распространен на российские предприятия. До этого размер сбора повышался дважды. В третий раз индексация сбора произойдет с 1 января 2020 г. Ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем почти на 111%.