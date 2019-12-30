Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

По его словам, правительство снизило баллы в рамках системы локализации в автопроме, чтобы «максимально смягчить переходный период». Он призвал автопроизводителей не затягивать с локализацией производства. Министр подчеркнул, что некоторые компании уже вложили в нее значительные средства, но есть и те, «кто относится к нашему рынку менее серьезно». «Последних мы не можем держать – в любом случае они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», – заключил Мантуров.