«Уральские авиалинии» приостанавливают 11 рейсов в Китай
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 февраля приостанавливает 11 рейсов из России в Китай из-за коронавируса. При вывозе туристов из Китая авиакомпания задействует чартерные рейсы, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Пассажиры смогут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.
«Уральские авиалинии» выполняют рейсы в Китай из своих региональных хабов — в Екатеринбурге и Новосибирске. Ранее из-за эпидемиологической ситуации в Китае авиакомпания отменила перелеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим.
Чартерные авиакомпании Azur Air, Nordwind, I Fly также прекратили завоз туристов в Китай с 24 января и занимаются только вывозом. «Аэрофлот» сохранил рейсы, но для профилактики распространения вируса все рейсы с вылетом в Китай и прилетом оттуда были перенесены в терминал F аэропорта «Шереметьево». Международные рейсы авиакомпании по другим направлениям, выполняемые из терминала F, перенаправили в другие терминалы – D, E, C.
По последним данным госкомиссии по здравоохранению в КНР, коронавирусом заразились 9692 человека, 213 скончались. Кроме Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 19 странах. В России выявлено два случая — в Забайкалье и Тюменской области, заболевшие — граждане Китая.