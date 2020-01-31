«Уральские авиалинии» приостанавливают 11 рейсов в Китай

Чартерные авиакомпании Azur Air, Nordwind, I Fly также прекратили завоз туристов в Китай с 24 января и занимаются только вывозом. «Аэрофлот» сохранил рейсы, но для профилактики распространения вируса все рейсы с вылетом в Китай и прилетом оттуда были перенесены в терминал F аэропорта «Шереметьево». Международные рейсы авиакомпании по другим направлениям, выполняемые из терминала F, перенаправили в другие терминалы – D, E, C.