Путин поручил Генпрокуратуре следить за завышением цен на продукты

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за необоснованным повышением цен на продукты, передает «Интерфакс». По словам президента, на стоимость товаров и продовольствия влияет ситуация с коронавирусом, с ценами на энергоносители, а также ситуация на мировых финансовых площадках. «Все это отражается на нашей экономике, на ее функционировании», – сказал Путин.