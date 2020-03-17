Путин поручил Генпрокуратуре следить за завышением цен на продукты
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за необоснованным повышением цен на продукты, передает «Интерфакс». По словам президента, на стоимость товаров и продовольствия влияет ситуация с коронавирусом, с ценами на энергоносители, а также ситуация на мировых финансовых площадках. «Все это отражается на нашей экономике, на ее функционировании», – сказал Путин.
По мнению президента, поручение должно быть выполнено «повсеместно в центре и на местах». Он также призвал продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата в России и защите интересов участников экономической деятельности.
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены, писали «Ведомости» со ссылкой на представителей и сотрудников нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии. Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса, сообщали они. В начале марта также наблюдался ажиотажный спрос на медицинские маски и антисептики.