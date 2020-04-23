Владелец S7 ожидает возобновления международного авиасообщения через год

Пассажиропоток российских компаний в результате кризиса упадет вдвое — со 120 млн до 60 млн пассажиров в год, прогнозирует Филев. По его мнению, крупные авиакомпании, помимо «Аэрофлота», останутся на рынке, но их парк может существенно сократиться. «В 2008 г., перед мировым финансовым кризисом, наш флот насчитывал 80 самолетов, а после него — 38», — привел пример Филев. По его словам, авиакомпании «никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много». Перевозчики банкротятся не от отсутствия прибыли, а тогда, когда у них «заканчивается кэш и их перестают заправлять», объяснил Филев. Чтобы сохранить нынешний уровень авиаперевозок государство должно выделить компаниям «около $5 млрд на всех, или 350-400 млрд руб.», считает бизнесмен. Однако власти на это вряд ли согласятся, сказал он.