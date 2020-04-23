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Владелец S7 ожидает возобновления международного авиасообщения через год

Ведомости

Основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев ожидает возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, только в апреле 2021 г. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». По мнению Филева, государство, применяя меры для борьбы с распространением COVID-19, старается «растянуть пик заболеваемости» для того, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для лечения тех, у кого наличие вируса привело к тяжелому состоянию здоровья.

Режим самоизоляции приведет к тому, что коронавирусом заразится небольшое количество людей, отмечает он. В этом случае «мы не получим коллективного иммунитета», что может стать причиной второй волны эпидемии. «Вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства», — считает Филев. В качестве примера он привел ситуацию с испанкой. «Даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая», — сказал он.

Пассажиропоток российских компаний в результате кризиса упадет вдвое — со 120 млн до 60 млн пассажиров в год, прогнозирует Филев. По его мнению, крупные авиакомпании, помимо «Аэрофлота», останутся на рынке, но их парк может существенно сократиться. «В 2008 г., перед мировым финансовым кризисом, наш флот насчитывал 80 самолетов, а после него — 38», — привел пример Филев. По его словам, авиакомпании «никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много». Перевозчики банкротятся не от отсутствия прибыли, а тогда, когда у них «заканчивается кэш и их перестают заправлять», объяснил Филев. Чтобы сохранить нынешний уровень авиаперевозок государство должно выделить компаниям «около $5 млрд на всех, или 350-400 млрд руб.», считает бизнесмен. Однако власти на это вряд ли согласятся, сказал он.

Ранее по теме: Потери авиакомпаний из-за коронавируса могут достигнуть $253 млрд

В сентябре 2019 г. Филев в интервью «Ведомостям» рассказал об убыточности российского гражданского авиапрома и перспективах региональных перевозок.

Россия полностью прекратила международное сообщение 27 марта, кроме рейсов для возвращения россиян домой. По данным Международной ассоциации аэропортов, падение объемов перевозок в российских аэропортах 6 апреля превысило 90%. Из-за ситуации с коронавирусом аэропорт «Шереметьево» временно закрыл терминалы D, E и C, последний из которых открыли в январе.

Ранее по теме: Правительство планирует выделить аэропортам 16 млрд рублей субсидий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных