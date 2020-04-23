AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken попросили правительство снизить НДС и акциз

Ассоциацию производителей пива в середине апреля 2020 г. создали три крупнейших в России производителя пива – AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken. Ранее они покинули Союз пивоваров России из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.