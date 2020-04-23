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AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken попросили правительство снизить НДС и акциз

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Ассоциация производителей пива предложила правительству меры по поддержке отрасли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в пресс-релизе объединения. В частности, в письме премьеру Михаилу Мишустину в качестве приоритетных мер предлагается:

  • снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 г. с 22 руб. до 21 руб. на литр;

  • заморозить сниженную ставку до 2022 г.;

  • ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки действующих налогов;

  • установить налоговые каникулы;

  • временно отсрочить выплаты по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов;

  • снизить НДС до 18%;

  • отложить маркировку товаров, установить нулевые таможенные пошлины на импортное сырье и др.

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В пивоварении и смежных отраслях задействованы сотни тысяч человек, приводятся в сообщении слова председателя совета ассоциации Андрея Губки. Без поддержки государства отрасль лишится финансовой стабильности, что приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний, пояснил он. Господдержка поможет обеспечивать высокий уровень безопасности на производстве, сохранить производственные объемы, рабочие места и соцгарантии.

Ассоциацию производителей пива в середине апреля 2020 г. создали три крупнейших в России производителя пива – AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken. Ранее они покинули Союз пивоваров России из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных