AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken попросили правительство снизить НДС и акциз
Ассоциация производителей пива предложила правительству меры по поддержке отрасли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в пресс-релизе объединения. В частности, в письме премьеру Михаилу Мишустину в качестве приоритетных мер предлагается:
снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 г. с 22 руб. до 21 руб. на литр;
заморозить сниженную ставку до 2022 г.;
ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки действующих налогов;
установить налоговые каникулы;
временно отсрочить выплаты по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов;
снизить НДС до 18%;
отложить маркировку товаров, установить нулевые таможенные пошлины на импортное сырье и др.
В пивоварении и смежных отраслях задействованы сотни тысяч человек, приводятся в сообщении слова председателя совета ассоциации Андрея Губки. Без поддержки государства отрасль лишится финансовой стабильности, что приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний, пояснил он. Господдержка поможет обеспечивать высокий уровень безопасности на производстве, сохранить производственные объемы, рабочие места и соцгарантии.
Ассоциацию производителей пива в середине апреля 2020 г. создали три крупнейших в России производителя пива – AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken. Ранее они покинули Союз пивоваров России из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.