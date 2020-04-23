«Внуково» сократило зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%

Российские авиакомпании в конце марта из-за эпидемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. Вслед за авиацией практически приостановила свою деятельность и аэропортовая отрасль. При этом сократить расходы аэропорты существенно не могут. 75% их расходов – условно постоянные и не зависят от пассажиропотока, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. Самая большая статья расходов – это зарплаты сотрудникам.