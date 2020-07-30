Троценко приостановил сделку по АГК с наследниками Босова
Миллиардер Роман Троценко приостановил сделку по покупке 50% Арктической горной компании у наследников Дмитрия Босова. Покупка не состоится до урегулирования споров наследников со вторым совладельцем компании – Александром Исаевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя корпорации AEON, бенефициаром которой является Троценко.
Месяц назад стало известно, что AEON станет совладельцем АГК, которой принадлежит угольное месторождение на Таймыре. Вдова Дмитрия Босова – Катерина Босова – сообщила, что 18 июня его наследники и партнеры по группе «Аллтек» «совершили первую сделку с его активами» – продали Троценко принадлежащие группе 50% АГК. Эту информацию журналу Forbes подтверждал и сам Троценко, уточняя, что переговоры по этой сделке он начинал в феврале 2020-го с самим Босовым. Стороны сделки тогда рассказали, что она носит безденежный характер: Троценко отдавал за половину АГК свою долю в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Печора СПГ» («Аллтек» по итогам консолидировала бы 100%). Представитель AEON заявил РБК, что сделка по приобретению доли в АГК «до сих пор не закрыта» из-за конфликта наследников Босова и Исаева. «У акционеров Арктической горной компании взаимные претензии друг к другу, и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров», – добавила собеседница.
После объявления о сделке Троценко и наследников покончившего с собой 6 мая бизнесмена кипрская компания Isova Investments (через нее наследникам Босова и принадлежит 50% АГК) и сама таймырская компания подали иски к Исаеву и гендиректору АГК Вадиму Бугаеву на сумму 600,479 млн руб. Эта сумма полностью совпадает с размером экологического штрафа от Росприроднадзора, который был выставлен АГК за самовольную, без проектной документации, добычу антрацита. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью телеканалу РБК отмечала, что это крупнейший экологический штраф, подтвержденный судом.
Представитель «Аллтек» заявил изданию, что группа «заинтересована в завершении сделки с Романом Троценко, все существенные условия которой обоюдно согласованы». Собеседник сообщил, что в случае, если по вине Исаева сделка не состоится, то на него будут возложены все понесенные от этого убытки, а также возмещение суммы штрафа Росприроднадзора к АГК. Представитель Исаева отказался от комментариев.