Троценко приостановил сделку по АГК с наследниками Босова

Месяц назад стало известно, что AEON станет совладельцем АГК, которой принадлежит угольное месторождение на Таймыре. Вдова Дмитрия Босова – Катерина Босова – сообщила, что 18 июня его наследники и партнеры по группе «Аллтек» «совершили первую сделку с его активами» – продали Троценко принадлежащие группе 50% АГК. Эту информацию журналу Forbes подтверждал и сам Троценко, уточняя, что переговоры по этой сделке он начинал в феврале 2020-го с самим Босовым. Стороны сделки тогда рассказали, что она носит безденежный характер: Троценко отдавал за половину АГК свою долю в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Печора СПГ» («Аллтек» по итогам консолидировала бы 100%). Представитель AEON заявил РБК, что сделка по приобретению доли в АГК «до сих пор не закрыта» из-за конфликта наследников Босова и Исаева. «У акционеров Арктической горной компании взаимные претензии друг к другу, и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров», – добавила собеседница.