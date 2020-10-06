В Москве за нарушение масочного режима оштрафуют несколько крупных гостиниц

6 октября оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову заявил, что заболеваемость в столице вышла на пиковые значения середины весны. По последним данным, в столице было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. В городе уже с 28 сентября рекомендован домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а школьники отправлены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку, отчитываясь об этом московским властям с предоставлением им номеров машин, телефонов, проездных и социальных карт сотрудников. За несоблюдение предписаний в отношении предприятий предусмотрены санкции.