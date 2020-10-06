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В Москве за нарушение масочного режима оштрафуют несколько крупных гостиниц

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В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима оштрафуют шесть крупных гостиниц, заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов, передает «Интерфакс».

«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская". За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.», — сказал Каюмов. По его словам, маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиниц, также не было линий социального дистанцирования, а входы оказались не оборудованы санитайзерами. 

С началом роста заболеваемости коронавирусом в Москве власти усилили контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах. За нарушения масочного режима уже ошрафован Центральный универсальный магазин (ЦУМ) более чем на 1 млн руб., а также закрыты несколько магазинов крупных торговых сетей.

6 октября оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову заявил, что заболеваемость в столице вышла на пиковые значения середины весны. По последним данным, в столице было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. В городе уже с 28 сентября рекомендован домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а школьники отправлены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку, отчитываясь об этом московским властям с предоставлением им номеров машин, телефонов, проездных и социальных карт сотрудников. За несоблюдение предписаний в отношении предприятий предусмотрены санкции.

Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных