В Москве за нарушение масочного режима оштрафуют несколько крупных гостиниц
В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима оштрафуют шесть крупных гостиниц, заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов, передает «Интерфакс».
«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская". За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.», — сказал Каюмов. По его словам, маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиниц, также не было линий социального дистанцирования, а входы оказались не оборудованы санитайзерами.
6 октября оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову заявил, что заболеваемость в столице вышла на пиковые значения середины весны. По последним данным, в столице было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. В городе уже с 28 сентября рекомендован домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а школьники отправлены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку, отчитываясь об этом московским властям с предоставлением им номеров машин, телефонов, проездных и социальных карт сотрудников. За несоблюдение предписаний в отношении предприятий предусмотрены санкции.
Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.