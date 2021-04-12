Рогозин обвинил «подлые санкции» США в срыве контрактов «Роскосмоса»

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — сказал он «РИА Новостям».