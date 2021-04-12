Рогозин обвинил «подлые санкции» США в срыве контрактов «Роскосмоса»
«Роскосмос» лишился нескольких контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» США, заявил директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — сказал он «РИА Новостям».
21 декабря прошлого года Министерство торговли США ввело санкции в отношении 45 российских компаний. В списке оказались входящие в «Роскосмос» ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. С того момента данные организации не могут приобретать ряд товаров и технологий у США.
Рогозин, комментируя решение американской стороны, назвал такие меры глупыми и незаконными. По его словам, ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находятся специалисты НАСА.
В мае 2019 г. Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Данная мера вступает в силу с 2023 г.