Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Рогозин обвинил «подлые санкции» США в срыве контрактов «Роскосмоса»

Ведомости

«Роскосмос» лишился нескольких контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» США, заявил директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — сказал он «РИА Новостям».

21 декабря прошлого года Министерство торговли США ввело санкции в отношении 45 российских компаний. В списке оказались входящие в «Роскосмос» ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. С того момента данные организации не могут приобретать ряд товаров и технологий у США.

Рогозин, комментируя решение американской стороны, назвал такие меры глупыми и незаконными. По его словам, ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находятся специалисты НАСА.

В мае 2019 г. Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Данная мера вступает в силу с 2023 г.

Ранее по теме: Рогозин назвал новые санкции США глупыми и незаконными

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных