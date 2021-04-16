Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина
Минэнерго заявило, что поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина из России ради стабилизации цен на рынке.
«Минэнерго концептуально поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина», - сообщило министерство в Telegram-канале.
Ранее сегодня зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что для стабилизации ситуации на внутрироссийском рынке в правительстве обсуждается введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов. Перед этим замглавы ФАС Виталий Королев высказал мнение, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов является крайней мерой.
В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эта марка показала рост за сутки на 1,71%, а с начала года — на 12,33%. Позже цена стабилизировалась в районе 55,4 тыс. руб за тонну.