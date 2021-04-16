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Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина

Ведомости

Минэнерго заявило, что поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина из России ради стабилизации цен на рынке.

«Минэнерго концептуально поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина», - сообщило министерство в Telegram-канале.

Ранее сегодня зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что для стабилизации ситуации на внутрироссийском рынке в правительстве обсуждается введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов. Перед этим замглавы ФАС Виталий Королев высказал мнение, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов является крайней мерой.

В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эта марка показала рост за сутки на 1,71%, а с начала года — на 12,33%. Позже цена стабилизировалась в районе 55,4 тыс. руб за тонну.

Ранее по теме: Минэнерго объяснило рост цен на бензин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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