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«Лента» попросила поставщиков не повышать цены на социально значимые продукты

Ведомости

Сеть продуктовых магазинов «Лента» предложила поставщикам социально значимых продуктов воздержаться от повышения цен на них до конца третьего квартала 2021 г., то есть до сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы компании и источники.

Как следует из письма директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко от 30 апреля, поставщиков просят заморозить цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, и картофель — продукты, которые указаны в правительственном списке социально значимых товаров, утвержденном в 2010 г. В документе отмечается «обеспокоенность ситуацией госорганов» и подчеркивается «ответственность бизнеса».

Собеседники издания в «Ленте» сообщили, что компания уже начала переговоры с производителями об отказе от повышения цен, а пока инвестирует в цену «за счет собственной маржи», чтобы не допустить ее повышения. Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет «Макфу», «Царицыно», Beluga Group и др.) Дмитрий Леонов подтвердил газете получение подобных просьб от ряда ритейлеров, не уточнив конкретных компаний. В то же время он отметил, что сами сети «не торопятся» снижать свою маржу.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме назвал одной из причин роста цен на продукты «жадность» некоторых производителей и торговых сетей. Он пригрозил ответными мерами со стороны властей в отношении тех, кто «наживается на ажиотажном спросе». В то же время сегодня вице-премьер Андрей Белоусов заявил о замедлении роста и стабилизации цен на продукты по состоянию на начало мая.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

В частности, правительство договорилось с сетями и производителями продовольствия о заморозке цен, а также приняло ряд мер для ограничения экспорта ряда позиций сельхозпродукции. Кроме того, правительство поддержало производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок, выделив на это дополнительно около 15 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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