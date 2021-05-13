«Лента» попросила поставщиков не повышать цены на социально значимые продукты

Собеседники издания в «Ленте» сообщили, что компания уже начала переговоры с производителями об отказе от повышения цен, а пока инвестирует в цену «за счет собственной маржи», чтобы не допустить ее повышения. Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет «Макфу», «Царицыно», Beluga Group и др.) Дмитрий Леонов подтвердил газете получение подобных просьб от ряда ритейлеров, не уточнив конкретных компаний. В то же время он отметил, что сами сети «не торопятся» снижать свою маржу.