«Лента» попросила поставщиков не повышать цены на социально значимые продукты
Как следует из письма директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко от 30 апреля, поставщиков просят заморозить цены на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, и картофель — продукты, которые указаны в правительственном списке социально значимых товаров, утвержденном в 2010 г. В документе отмечается «обеспокоенность ситуацией госорганов» и подчеркивается «ответственность бизнеса».
Собеседники издания в «Ленте» сообщили, что компания уже начала переговоры с производителями об отказе от повышения цен, а пока инвестирует в цену «за счет собственной маржи», чтобы не допустить ее повышения. Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет «Макфу», «Царицыно», Beluga Group и др.) Дмитрий Леонов подтвердил газете получение подобных просьб от ряда ритейлеров, не уточнив конкретных компаний. В то же время он отметил, что сами сети «не торопятся» снижать свою маржу.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме назвал одной из причин роста цен на продукты «жадность» некоторых производителей и торговых сетей. Он пригрозил ответными мерами со стороны властей в отношении тех, кто «наживается на ажиотажном спросе». В то же время сегодня вице-премьер Андрей Белоусов заявил о замедлении роста и стабилизации цен на продукты по состоянию на начало мая.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
В частности, правительство договорилось с сетями и производителями продовольствия о заморозке цен, а также приняло ряд мер для ограничения экспорта ряда позиций сельхозпродукции. Кроме того, правительство поддержало производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок, выделив на это дополнительно около 15 млрд руб.