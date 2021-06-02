Маск не отреагировал на предложение построить завод Tesla под Калугой
Администрация Калужской области не получила ответ на предложение основателю Tesla Илону Маску построить завод по производству электромобилей в регионе. Об этом рассказал «Ведомостям» губернатор региона Владислав Шапша в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Нет», — сказал глава региона, отвечая на вопрос, получило ли руководство региона ответ на такое предложение Маску.
О готовности региона к открытию завода Tesla в Калужской области Владислав Шапша заявил в своём Telegram-канале 21 мая. «Предлагаю открыть первый завод (Tesla) в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал он.
«У нас есть успешный опыт работы с различными инвесторами в сфере автомобилестроения», — отметил глава региона в разговоре с «Ведомостями».
В частности, в Калужской области расположены предприятия Volkswagen Group, Groupe PSA (производитель автомобилей Peugeot, Citroen и Opel), Volvo Group.
Ранее Маск, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание», заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории.
Шапша стал первым главой субъекта РФ, отреагировавшим не слова Маска. После него свои предложения об открытии завода Tesla высказали власти Подмосковья, Москвы, Удмуртской Республики, а также Калининградской, Орловской и Свердловской областей.