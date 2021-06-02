Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Маск не отреагировал на предложение построить завод Tesla под Калугой

Ведомости

Администрация Калужской области не получила ответ на предложение основателю Tesla Илону Маску построить завод по производству электромобилей в регионе. Об этом рассказал «Ведомостям» губернатор региона Владислав Шапша в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Нет», — сказал глава региона, отвечая на вопрос, получило ли руководство региона ответ на такое предложение Маску.

О готовности региона к открытию завода Tesla в Калужской области Владислав Шапша заявил в своём Telegram-канале 21 мая. «Предлагаю открыть первый завод (Tesla) в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал он.

Ранее по теме: Минпромторг завил о готовности сотрудничать с Илоном Маском

«У нас есть успешный опыт работы с различными инвесторами в сфере автомобилестроения», — отметил глава региона в разговоре с «Ведомостями».

В частности, в Калужской области расположены предприятия Volkswagen Group, Groupe PSA (производитель автомобилей Peugeot, Citroen и Opel), Volvo Group.

Ранее Маск, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание», заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории.

Шапша стал первым главой субъекта РФ, отреагировавшим не слова Маска. После него свои предложения об открытии завода Tesla высказали власти Подмосковья, Москвы, Удмуртской Республики, а также Калининградской, Орловской и Свердловской областей.

Ранее по теме: iHerb локализует производство биологически активных добавок в России

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных