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Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

Ведомости

Совет директоров «Роснефти» на прошедшем сегодня заседании переизбрал бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream Герхарда Шредера своим председателем, сообщила пресс-служба компании.

«Председателем Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шредер», — говорится в сообщении.

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Накануне в «Роснефти» сообщили, что акционеры в ходе годового общего собрания избрали новый состав совета директоров компании. В него помимо Шредера входят главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, глава BP Бернард Луни, бывший глава ВР Роберт Дадли, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи, председатель попечительского совета муниципального колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади и член попечительского совета Университета Катара Алсуваиди Файзал. 

В новый состав совета директоров также вошла и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сменившая профессора НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минфина и бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина.

Ранее по теме: Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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