Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

Накануне в «Роснефти» сообщили, что акционеры в ходе годового общего собрания избрали новый состав совета директоров компании. В него помимо Шредера входят главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, глава BP Бернард Луни, бывший глава ВР Роберт Дадли, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи, председатель попечительского совета муниципального колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади и член попечительского совета Университета Катара Алсуваиди Файзал.