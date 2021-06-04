Глава РФПИ подтвердил планы онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO
«Мы считаем, что ivi будет размещаться на бирже. Важно, чтобы на рынке контента были не только иностранные игроки. Компания хорошо растет, показывает очень хорошие результаты. Новый раунд инвестиций, кстати, был сделан с большой премией к предыдущему — это показывает интерес к компании», — сказал он.
Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб.
В конце мая стало известно, что «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова вместе с действующими акционерами онлайн-кинотеатра ivi - фондами Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ и фонды Ближнего Востока инвестировали $250 млн в ivi.