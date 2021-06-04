Глава РФПИ подтвердил планы онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO

Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб.