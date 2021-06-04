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Глава РФПИ подтвердил планы онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO

Ведомости

Онлайн-кинотеатр ivi сохраняет планы провести IPO компании на бирже, сообщил в интервью РБК генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РФПИ — один из акционеров российской видеоплатформы.

«Мы считаем, что ivi будет размещаться на бирже. Важно, чтобы на рынке контента были не только иностранные игроки. Компания хорошо растет, показывает очень хорошие результаты. Новый раунд инвестиций, кстати, был сделан с большой премией к предыдущему — это показывает интерес к компании», — сказал он.

Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб.

В конце мая стало известно, что «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова вместе с действующими акционерами онлайн-кинотеатра ivi - фондами Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ и фонды Ближнего Востока инвестировали $250 млн в ivi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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