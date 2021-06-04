Шредер прокомментировал переизбрание главой совета директоров «Роснефти»

«Я горжусь ответственностью, возложенной на меня советом директоров. У нашей компании замечательные сотрудники. Наша цель — раскрыть энергетический потенциал за счет развития проектов в России и за рубежом, обеспечить энергетическую безопасность и способствовать рациональному использованию природных ресурсов», — написал Шредер.