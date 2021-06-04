Шредер прокомментировал переизбрание главой совета директоров «Роснефти»
Председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер на своей странице в социальной сети LinkedIn прокомментировал свое переизбрание на этот пост.
«Я горжусь ответственностью, возложенной на меня советом директоров. У нашей компании замечательные сотрудники. Наша цель — раскрыть энергетический потенциал за счет развития проектов в России и за рубежом, обеспечить энергетическую безопасность и способствовать рациональному использованию природных ресурсов», — написал Шредер.
Говоря об итогах 2020 г., председатель совета директоров компании отметил, что «Роснефть» укрепила финансовое положение и заложила фундамент для будущих проектов.
«Роснефть» стала первой компанией в России, которая подготовила комплексный план управления выбросами углерода на период до 2035 года с четкими целями по сокращению выбросов парниковых газов», — добавил он.
Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти» 3 июня.
Ранее в «Роснефти» сообщили, что акционеры в ходе годового общего собрания избрали новый состав совета директоров компании. В него помимо Шредера входят главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, глава BP Бернард Луни, бывший глава ВР Роберт Дадли, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи, председатель попечительского совета муниципального колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади и член попечительского совета Университета Катара Алсуваиди Файзал.
В новый состав совета директоров также вошла и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сменившая профессора НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минфина и бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина.