«Роснефть» на ПМЭФ заключила контракты на 616,5 млрд руб.

Также «Роснефть» подписала соглашения о намерениях в сфере розничного бизнеса: с «Интер РАО ЕЭС» о сотрудничестве в развитии малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива и с компанией «Россети» о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.