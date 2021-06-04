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«Роснефть» на ПМЭФ заключила контракты на 616,5 млрд руб.

Ведомости

«Роснефть» заключила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 73 соглашения на общую сумму 616,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

В нем указано, что компания заключила свыше 50 контрактов на общую сумму 558,8 млрд руб. для реализации стратегического проекта «Восток ойл».

В частности, «Роснефть» подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта «Восток ойл». Так, был заключен договор на строительство гидротехнических сооружений терминала «Порт Бухта Север» с Объединенной энергетической компанией. Также заключен договор с компанией «ЛенморНИИпроект» на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север».

В рамках форума было также подписано соглашение с Трубной металлургической компанией (ТНК) об интегральной поставке для проекта «Восток ойл» металлопродукции, в том числе трубной, металлоконструкций, резервуарного парка.

«Интер РАО – Инжиниринг» в соответствии с договором, подписанным на ПМЭФ, выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта «Восток ойл»: газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также электростанции в «Бухте Север» мощностью 214 МВт.

«Роснефть» договорилась о поставках спецтехники для «Восток ойла»

«Роснефть» и «Норильский никель» в рамках форума подписали соглашение, направленное на развитие комплексного логистического обслуживания проекта «Восток ойл».

Также «Роснефть» договорилась с партнерами о техническом обслуживании собственного парка воздушных судов для проекта «Восток ойл». «Роснефть» и Объединенная машиностроительная группа подписали соглашение о транспортном обеспечении проектов «Роснефти» специальной и дорожно-строительной техникой.

Кроме того, «Роснефть» и Schlumberger подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в области реализации в России совместных инновационных проектов, связанных с проектированием и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.

«Роснефть» и «Вестас Рус» в рамках форума заключили соглашение о сотрудничестве в области ветрогенерации.

С Baker Hughes было подписано соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Компании оценят потенциал применения технологий и оборудования для обнаружения, измерения, оценки и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего, метановых выбросов на производственных объектах «Роснефти».

Также «Роснефть» подписала соглашения о намерениях в сфере розничного бизнеса: с «Интер РАО ЕЭС» о сотрудничестве в развитии малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива и с компанией «Россети» о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Ранее по теме: Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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