«Роснефть» на ПМЭФ заключила контракты на 616,5 млрд руб.
В нем указано, что компания заключила свыше 50 контрактов на общую сумму 558,8 млрд руб. для реализации стратегического проекта «Восток ойл».
В частности, «Роснефть» подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта «Восток ойл». Так, был заключен договор на строительство гидротехнических сооружений терминала «Порт Бухта Север» с Объединенной энергетической компанией. Также заключен договор с компанией «ЛенморНИИпроект» на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север».
В рамках форума было также подписано соглашение с Трубной металлургической компанией (ТНК) об интегральной поставке для проекта «Восток ойл» металлопродукции, в том числе трубной, металлоконструкций, резервуарного парка.
«Интер РАО – Инжиниринг» в соответствии с договором, подписанным на ПМЭФ, выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта «Восток ойл»: газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также электростанции в «Бухте Север» мощностью 214 МВт.
«Роснефть» и «Норильский никель» в рамках форума подписали соглашение, направленное на развитие комплексного логистического обслуживания проекта «Восток ойл».
Также «Роснефть» договорилась с партнерами о техническом обслуживании собственного парка воздушных судов для проекта «Восток ойл». «Роснефть» и Объединенная машиностроительная группа подписали соглашение о транспортном обеспечении проектов «Роснефти» специальной и дорожно-строительной техникой.
Кроме того, «Роснефть» и Schlumberger подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в области реализации в России совместных инновационных проектов, связанных с проектированием и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.
«Роснефть» и «Вестас Рус» в рамках форума заключили соглашение о сотрудничестве в области ветрогенерации.
С Baker Hughes было подписано соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Компании оценят потенциал применения технологий и оборудования для обнаружения, измерения, оценки и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего, метановых выбросов на производственных объектах «Роснефти».
Также «Роснефть» подписала соглашения о намерениях в сфере розничного бизнеса: с «Интер РАО ЕЭС» о сотрудничестве в развитии малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива и с компанией «Россети» о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.