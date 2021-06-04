В эксперименте по освобождению от НДС примут участие 500 компаний общепита
Минфин России намерен провести эксперимент по освобождению рестораторов с выручкой до 2 млрд руб. в год от уплаты НДС среди 500 компаний, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Там не только НДС обсуждается, обсуждается еще снижение ставки, страховых взносов. 500 компаний, они в принципе существуют, отобраны Федеральной налоговой службой», — заявил он (цитата по ТАСС).
Эксперимент начнется осенью и продлится не меньше года, добавил он.
С предложением запустить пилотный проект по освобождению от уплаты НДС выступил ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
«Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 250 человек», — рассказал он.
Власти Москвы в январе этого года обращались к правительству России с аналогичной просьбой. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, говорил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. С просьбой об обнулении НДС для ресторанной отрасли к Путину обращался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.