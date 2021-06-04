Bloomberg узнал о планах Familia выйти на IPO в 2022 году
Российский ритейлер и владелец дискаунт-сети магазинов одежды и обуви Familia намерен провести IPO на бирже в Нью-Йорке уже в начале 2022 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, для подготовки к размещению компания наняла Morgan Stanley и одного из своих акционеров — Goldman Sachs. Параметры возможного IPO не сообщаются.
В то же время гендиректор Familia Светлана Можаева отказалась комментировать изданию планы по проведению IPO.
Основанная в 2000 г. Familia, как и уже вышедшая на IPO Fix Price, работает в дисконт-сегменте и опирается на офлайн-продажи. В число акционеров компании, кроме Goldman Sachs, входят TJX и Baring Vostok. Сейчас у сети 350 магазинов в России и Белоруссии. Половина торговых точек находится в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 г. компания планирует открыть еще 60 новых магазинов.
В 2020 г. из-за закрытия магазинов продажи Familia упали на 8%, но с января по май текущего года выручка компании выросла на 33% по сравнению с доководным 2019 г.
Fix Price провела IPO на Московской и Лондонской биржах 10 марта 2021 г. Цена была установлена на уровне $9,75 за бумагу (около 717,6 руб.) и несколько недель росла. С середины апреля котировки опустились с 740 до 590 руб. (-20%). По подсчетам Refinitiv, размещением на Лондонской бирже Fix Price привлекла в марте $1,77 млрд. IPO Fix Price было крупнейшим за всю историю российского ритейла.