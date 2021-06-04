Bloomberg узнал о планах Familia выйти на IPO в 2022 году

Основанная в 2000 г. Familia, как и уже вышедшая на IPO Fix Price, работает в дисконт-сегменте и опирается на офлайн-продажи. В число акционеров компании, кроме Goldman Sachs, входят TJX и Baring Vostok. Сейчас у сети 350 магазинов в России и Белоруссии. Половина торговых точек находится в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 г. компания планирует открыть еще 60 новых магазинов.