Минпромторг не видит необходимости в полном запрете экспорта лома
Минпромторг РФ не видит необходимости в полном запрете экспорта лома черных металлов из России. Об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава министерства Денис Мантуров.
«На сегодняшний день — пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Мантуров добавил, что на прошедшем 1 июня совещании руководители металлургических компаний не смогли представить единой позиции по данному вопросу.
«Когда мы собирались, металлургами, у них тоже разделилось мнение. Допустим, электрометаллургические производства, которые активно используют металлолом, они выступают за то, чтобы поднимать пошлину, а те, кто работает на железорудном сырье (ЖРС) — им это не выгодно», — отметил министр.
15 июня коллегия Евразийской экономической комиссии должна обсудить вопрос временного запрета на экспорт лома черных металлов из стран ЕАЭС до 15 января 2022 г.
В конце мая текущего года правкомиссия по экономическому развитию и интеграции приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов. Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости, при этом будет изменен минимальный размер пошлины с €45 до €70 за тонну. Таким образом, ставки экспортных пошлин составят 5%, но не менее €70 за 1 т.