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Минпромторг не видит необходимости в полном запрете экспорта лома

Ведомости

Минпромторг РФ не видит необходимости в полном запрете экспорта лома черных металлов из России. Об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава министерства Денис Мантуров.

«На сегодняшний день — пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мантуров добавил, что на прошедшем 1 июня совещании руководители металлургических компаний не смогли представить единой позиции по данному вопросу.

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«Когда мы собирались, металлургами, у них тоже разделилось мнение. Допустим, электрометаллургические производства, которые активно используют металлолом, они выступают за то, чтобы поднимать пошлину, а те, кто работает на железорудном сырье (ЖРС) — им это не выгодно», — отметил министр.

15 июня коллегия Евразийской экономической комиссии должна обсудить вопрос временного запрета на экспорт лома черных металлов из стран ЕАЭС до 15 января 2022 г.

В конце мая текущего года правкомиссия по экономическому развитию и интеграции приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов. Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости, при этом будет изменен минимальный размер пошлины с €45 до €70 за тонну. Таким образом, ставки экспортных пошлин составят 5%, но не менее €70 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных