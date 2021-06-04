Минпромторг не видит необходимости в полном запрете экспорта лома

В конце мая текущего года правкомиссия по экономическому развитию и интеграции приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов. Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости, при этом будет изменен минимальный размер пошлины с €45 до €70 за тонну. Таким образом, ставки экспортных пошлин составят 5%, но не менее €70 за 1 т.