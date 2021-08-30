Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Россия может предоставить Аргентине кредит в $850 млн на закупку электропоездов

Ведомости

Правительство России может предоставить Аргентине кредит в размере $850 млн для финансирования контракта с компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) на поставку 70 электропоездов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ТМХ Кирилла Липу.

«[Это будет кредит] Российской Федерации. По крайней мере, в рамках конкурса, который начинался три года назад, предполагалось, что финансирование предоставляет РЭЦ. В тот момент он это подтвердил... Сейчас мы обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть этот вопрос в исключительном порядке и, в принципе, соответствующую поддержку имеем. Мы уже обратились в кабмин, и есть соответствующие резолюции этим заниматься», — сказал он в кулуарах выставки «PRO//Движение.Экспо».

4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в 150 млн евро, или $178 млн. В марте норвежское правительство заблокировало сделку и обязало компанию Rolls-Royce Group остановить продажу завода Bergen Engines «Трансмашхолдингу».

Ранее по теме: «Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных