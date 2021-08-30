Россия может предоставить Аргентине кредит в $850 млн на закупку электропоездов
Правительство России может предоставить Аргентине кредит в размере $850 млн для финансирования контракта с компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) на поставку 70 электропоездов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ТМХ Кирилла Липу.
«[Это будет кредит] Российской Федерации. По крайней мере, в рамках конкурса, который начинался три года назад, предполагалось, что финансирование предоставляет РЭЦ. В тот момент он это подтвердил... Сейчас мы обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть этот вопрос в исключительном порядке и, в принципе, соответствующую поддержку имеем. Мы уже обратились в кабмин, и есть соответствующие резолюции этим заниматься», — сказал он в кулуарах выставки «PRO//Движение.Экспо».
4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в 150 млн евро, или $178 млн. В марте норвежское правительство заблокировало сделку и обязало компанию Rolls-Royce Group остановить продажу завода Bergen Engines «Трансмашхолдингу».