Россия может предоставить Аргентине кредит в $850 млн на закупку электропоездов

«[Это будет кредит] Российской Федерации. По крайней мере, в рамках конкурса, который начинался три года назад, предполагалось, что финансирование предоставляет РЭЦ. В тот момент он это подтвердил... Сейчас мы обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть этот вопрос в исключительном порядке и, в принципе, соответствующую поддержку имеем. Мы уже обратились в кабмин, и есть соответствующие резолюции этим заниматься», — сказал он в кулуарах выставки «PRO//Движение.Экспо».