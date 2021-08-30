Суд отклонил иск Booking.com к ФАС

В ведомстве пояснили, что для гостиниц это означало невозможность установления цены на их услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Вице-президент, председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников рассказал «Ведомостям», что установление паритета цен привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе. По словам собеседника издания, если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас — в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче — она превышает 25%.