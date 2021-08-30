Суд отклонил иск Booking.com к ФАС
Арбитражный суд Москвы отклонил иск агрегатора отелей Booking.com к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России о признании незаконными решения регулятора и предписания от 29 декабря прошлого года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Так, в конце 2020 г. в результате расследования, начатого после обращения «Опоры России», ФАС признала зарегистрированную в Нидерландах управляющую агрегатором компанию Booking.com B.V. нарушившей закон о защите конкуренции. Из решения ведомства следовало, что сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам невыгодные условия соглашения о партнерстве «в части необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, а также в части условий взаимодействия средств размещения с закрытыми группами пользователей, которые приводят (могут приводить) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке услуг агрегаторов информации о средствах размещения, а также к ущемлению интересов средств размещения в сфере предпринимательской деятельности».
В ведомстве пояснили, что для гостиниц это означало невозможность установления цены на их услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Вице-президент, председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников рассказал «Ведомостям», что установление паритета цен привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе. По словам собеседника издания, если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас — в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче — она превышает 25%.
ФАС выдала Booking.com соответствующее предписание. Именно его компания попыталась обжаловать в Арбитражном суде.
Кроме того, 26 августа ФАС наложила на Booking.com B.V. оборотный штраф в 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов. Заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте России Андрей Тенишев рассказал «Ведомостям», что это один из крупнейших штрафов в истории антимонопольного регулятора. Booking.com при этом выразил разочарование решением ФАС и намерение обжаловать его.