Правительство РФ одобрило выплату субсидий малому и среднему бизнесу
Правительство России одобрило проект о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства в особо пострадавших отраслях. Решение принято на заседании кабмина 28 октября и опубликовано в субботу.
Субсидии предоставят в размере одного МРОТа, чтобы частично компенсировать затраты в условиях нерабочих дней. Кроме того, субсидии направят кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юрлицам и ИП на восстановление предпринимательской деятельности.
25 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.
Банк России также выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. 29 октября Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу.