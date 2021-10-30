Правительство РФ одобрило выплату субсидий малому и среднему бизнесу

Субсидии предоставят в размере одного МРОТа, чтобы частично компенсировать затраты в условиях нерабочих дней. Кроме того, субсидии направят кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юрлицам и ИП на восстановление предпринимательской деятельности.