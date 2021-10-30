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Правительство РФ одобрило выплату субсидий малому и среднему бизнесу

Ведомости

Правительство России одобрило проект о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства в особо пострадавших отраслях. Решение принято на заседании кабмина 28 октября и опубликовано в субботу.

Субсидии предоставят в размере одного МРОТа, чтобы частично компенсировать затраты в условиях нерабочих дней. Кроме того, субсидии направят кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным юрлицам и ИП на восстановление предпринимательской деятельности.

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25 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.

Банк России также выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. 29 октября Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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