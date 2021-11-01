Крупнейшие соцсети потеряли почти $10 млрд из-за новых правил Apple
Аналитики компании подсчитали, что четыре соцсети потеряли в среднем 12% выручки в III и IV кварталах текущего года, при этом Facebook потерял больше других в абсолютном выражении из-за объема рекламы на своей платформе, а Snapchat — в относительном из-за cвой ориентированности на смартфоны.
По словам консультанта по рекламным технологиям Эрика Сойферта, некоторым из наиболее пострадавших компаний, в частности Facebook, приходится «перестраивать с нуля свои механизмы» из-за новых ограничений Apple. «Новые инструменты и фреймворки необходимо разрабатывать с нуля и тщательно тестировать перед тем, как развернуть их среди большого количества пользователей», — сказал он.
Apple обновила политику конфиденциальности для iOS в апреле. Новые правила позволяют отказаться от возможности передачи данных в рекламные системы. Таким образом, разработчик приложения или владелец сайта не может отслеживать уникальный идентификатор мобильного устройства Apple (IDFA) пользователя, а значит, не может видеть, какие действия тот совершает. Это снизило эффективность рекламных кампаний, а с ней — и доходы от рекламного бизнеса.
В Facebook (теперь Meta) публично раскритиковали решение Apple и связали его с падением доходов: глава компании Марк Цукерберг заявлял, что оно «не только негативно влияет на наш бизнес, но и на миллионы малых предприятий, которые и без того переживают трудные для экономики времена». Выручка компании в III квартале составила $29,01 млрд, что на 35% больше в годовом выражении, но ниже прогнозов аналитиков.
Snapchat за тот же период заработала $1,067 млрд — это на 57% больше год к году, но на $3 млн меньше ожиданий. Капитализация компании упала на треть после того, как руководство признало, что изменения в области таргетированной рекламы на iOS оказали большее влияние на бизнес, чем ожидалось, а выручка в следующие месяцы может оказаться ниже прогноза.
Между тем YouTube и Twitter пострадали в меньшей степени. Так, принадлежащий Alphabet видеохостинг заработал $7,2 млрд от продаж рекламы в III квартале (на 43% больше в годовом выражении). Twitter в свою очередь сообщил, что эффект от новой политики Apple был «меньше ожидаемого»: выручка компании выросла на 41% до $1,14 млрд, это наилучший прирост за последние три года.