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Крупнейшие соцсети потеряли почти $10 млрд из-за новых правил Apple

Ведомости

Технологические гиганты Facebook, YouTube, Twitter и Snapchat упустили почти $9,85 млрд выручки из-за новой политики конфиденциальности Apple. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Lotame.

Аналитики компании подсчитали, что четыре соцсети потеряли в среднем 12% выручки в III и IV кварталах текущего года, при этом Facebook потерял больше других в абсолютном выражении из-за объема рекламы на своей платформе, а Snapchat — в относительном из-за cвой ориентированности на смартфоны.

По словам консультанта по рекламным технологиям Эрика Сойферта, некоторым из наиболее пострадавших компаний, в частности Facebook, приходится «перестраивать с нуля свои механизмы» из-за новых ограничений Apple. «Новые инструменты и фреймворки необходимо разрабатывать с нуля и тщательно тестировать перед тем, как развернуть их среди большого количества пользователей», — сказал он.

Apple обновила политику конфиденциальности для iOS в апреле. Новые правила позволяют отказаться от возможности передачи данных в рекламные системы. Таким образом, разработчик приложения или владелец сайта не может отслеживать уникальный идентификатор мобильного устройства Apple (IDFA) пользователя, а значит, не может видеть, какие действия тот совершает. Это снизило эффективность рекламных кампаний, а с ней — и доходы от рекламного бизнеса.

В Facebook (теперь Meta) публично раскритиковали решение Apple и связали его с падением доходов: глава компании Марк Цукерберг заявлял, что оно «не только негативно влияет на наш бизнес, но и на миллионы малых предприятий, которые и без того переживают трудные для экономики времена». Выручка компании в III квартале составила $29,01 млрд, что на 35% больше в годовом выражении, но ниже прогнозов аналитиков.

Snapchat за тот же период заработала $1,067 млрд — это на 57% больше год к году, но на $3 млн меньше ожиданий. Капитализация компании упала на треть после того, как руководство признало, что изменения в области таргетированной рекламы на iOS оказали большее влияние на бизнес, чем ожидалось, а выручка в следующие месяцы может оказаться ниже прогноза.

Между тем YouTube и Twitter пострадали в меньшей степени. Так, принадлежащий Alphabet видеохостинг заработал $7,2 млрд от продаж рекламы в III квартале (на 43% больше в годовом выражении). Twitter в свою очередь сообщил, что эффект от новой политики Apple был «меньше ожидаемого»: выручка компании выросла на 41% до $1,14 млрд, это наилучший прирост за последние три года.

Ранее по теме: В Facebook связали снижение доходов с новыми правилами Apple

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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