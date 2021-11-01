Крупнейшие соцсети потеряли почти $10 млрд из-за новых правил Apple

В Facebook (теперь Meta) публично раскритиковали решение Apple и связали его с падением доходов: глава компании Марк Цукерберг заявлял, что оно «не только негативно влияет на наш бизнес, но и на миллионы малых предприятий, которые и без того переживают трудные для экономики времена». Выручка компании в III квартале составила $29,01 млрд, что на 35% больше в годовом выражении, но ниже прогнозов аналитиков.