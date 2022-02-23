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Созданный в поддержку «Северного потока — 2» фонд отказался от своей функции

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Фонд Climate Foundation MV, созданный, чтобы содействовать запуску газопровода «Северный поток — 2» и защитить проект от санкций, больше не будет выполнять эту функцию, сообщил радиостанции NDR председатель организации, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг. Решение принято на фоне «заморозки» проекта немецкими властями.

«Мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы как фонд больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в то время», — сказал Зеллеринг.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Решение принято в связи с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что проект газопровода «заморожен». Вечером 22 февраля президент США Джо Байден сообщил, что «Северный поток — 2» является одной из целей американских санкций.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. В связи с этим Вашингтон неоднократно угрожал ввести против газопровода санкции.

В январе прошлого года был запущен экологический фонд, который должен был помочь обойти санкции в отношении «Северного потока — 2». Его создание одобрил парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. В правительстве Германии утверждали, что деятельность организации направлена, прежде всего, на проекты в области защиты окружающей среды, природы и климата.

Ранее по теме: В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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