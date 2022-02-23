Созданный в поддержку «Северного потока — 2» фонд отказался от своей функции

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. В связи с этим Вашингтон неоднократно угрожал ввести против газопровода санкции.