Совет директоров АФК «Система» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов

«Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность цели по обеспечению финансовой устойчивости и достаточной ликвидности ПАО АФК «Система», в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям ПАО АФК «Система» по итогам 2021 года», – говорится в сообщении компании.