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Совет директоров АФК «Система» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов

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Совет директоров АФК «Система» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщается на сервере раскрытия информации.

«Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность цели по обеспечению финансовой устойчивости и достаточной ликвидности ПАО АФК «Система», в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям ПАО АФК «Система» по итогам 2021 года», – говорится в сообщении компании.

Также на прошедшем 11 июля заседании совета директоров было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента и председателя правления Владимира Чирахова. Его место с 12 июля сроком на три года займет Тагир Ситдеков.

В предложенном на утверждение собрания акционеров составе совета директоров АФК «Системы» не включены основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков и его сын Феликс.

3 июня от выплаты дивидендов отказался ВТБ, 30 июня аналогичное решение приняли акционеры «Сбербанка» и «Газпрома». 4 июля от дивиденда отказалось общее годовое собрание акционеров «Аэрофлота». Акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных