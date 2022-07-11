Совет директоров АФК «Система» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов
Совет директоров АФК «Система» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщается на сервере раскрытия информации.
«Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность цели по обеспечению финансовой устойчивости и достаточной ликвидности ПАО АФК «Система», в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям ПАО АФК «Система» по итогам 2021 года», – говорится в сообщении компании.
Также на прошедшем 11 июля заседании совета директоров было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента и председателя правления Владимира Чирахова. Его место с 12 июля сроком на три года займет Тагир Ситдеков.
В предложенном на утверждение собрания акционеров составе совета директоров АФК «Системы» не включены основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков и его сын Феликс.
3 июня от выплаты дивидендов отказался ВТБ, 30 июня аналогичное решение приняли акционеры «Сбербанка» и «Газпрома». 4 июля от дивиденда отказалось общее годовое собрание акционеров «Аэрофлота». Акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб.
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