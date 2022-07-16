«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз из Канады газовой турбины
Компания «Газпром» попросила Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». От этого будет зависеть газоснабжение Европы, рассказали в пресс-службе «Газпрома».
«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток», и для выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», — говорится в сообщении.
В компании рассчитывают на «безусловное выполнение» Siemens своих обязательств. От обслуживания турбин зависит «надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», отметили в «Газпроме».
В середине июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» вышла из строя часть оборудования, поэтому мощность трубопровода «Северный поток» сократилась на 40%. В компании отметили, что передали немецкой Siemens турбину для ремонта, однако та не вернула оборудование вовремя. В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Канады из-за санкций страны в отношении России.
В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. После этого МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады и призвал Оттаву «пересмотреть это решение», которое, как указывается в заявлении, «подрывает евроатлантическое единство» в применении международного санкционного режима в отношении России, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как «гибридное оружие против Европы».
Издание The Globe and Mail сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады также разрешили Siemens Canada в течение двух лет ремонтировать и проводить техобслуживание еще пяти турбин для «Северного потока». После ремонта Siemens Canada отправит оборудование в Германию, власти которой передадут его России. Такой путь позволит Канаде заявлять, что она не отказывалась от введенных антироссийских санкций, отметили источники.
Еврокомиссия и США одобрили решение Канады вернуть газовую турбину для «Северного потока». По словам официального представителя ЕК Тима Макфи, возврат турбины не нарушает санкций Евросоюза, потому что они не распространяются на оборудование для транзита газа.