«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз из Канады газовой турбины

Издание The Globe and Mail сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады также разрешили Siemens Canada в течение двух лет ремонтировать и проводить техобслуживание еще пяти турбин для «Северного потока». После ремонта Siemens Canada отправит оборудование в Германию, власти которой передадут его России. Такой путь позволит Канаде заявлять, что она не отказывалась от введенных антироссийских санкций, отметили источники.