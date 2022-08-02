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Турбина для «Северного потока» до сих пор не отправлена из Германии в Россию

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Турбина для газопровода «Северный поток» до сих пор находится в Германии, канцлер страны Олаф Шольц планирует осмотреть ее 3 августа, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на сообщение Siemens Energy.

Шольц сделает это во время визита на предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре.

В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.

Но уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов 29 июля сообщил, что поставка турбины для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Компания снова обратилась в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом турбин для газопровода и планирует опубликовать часть переписки с немецкой компанией о проблемах с турбинами. 30 июля часть переписки была опубликована.

По словам Маркелова, Siemens устранила не более четверти всех неисправностей турбин. Он также назвал необоснованными обвинения партнеров в преднамеренном снижении поставок: оно вызвано невыполнением обязательств по ремонту оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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