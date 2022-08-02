Турбина для «Северного потока» до сих пор не отправлена из Германии в Россию
Шольц сделает это во время визита на предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре.
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Но уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов 29 июля сообщил, что поставка турбины для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Компания снова обратилась в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом турбин для газопровода и планирует опубликовать часть переписки с немецкой компанией о проблемах с турбинами. 30 июля часть переписки была опубликована.
По словам Маркелова, Siemens устранила не более четверти всех неисправностей турбин. Он также назвал необоснованными обвинения партнеров в преднамеренном снижении поставок: оно вызвано невыполнением обязательств по ремонту оборудования.