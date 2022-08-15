Совет директоров «Аэрофлота» одобрил переход на российскую систему бронирования

Такое решение было принято на прошедшем 12 августа заседании совета под председательством министра транспорта России Виталия Савельева. Были также рассмотрены вопросы по цифровой трансформации «Аэрофлота» с учетом геополитической ситуации: в авиакомпании отмечают, что основной задачей стратегии станет технологическая импортонезависимость – бесперебойность работы IT-систем, сервисов и критической статистики. Свет директоров принял ряд кадровых вопросов: упразднена должность директора по коммерции и финансам, новый департамент планирования и управления производственной деятельностью будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству и др.