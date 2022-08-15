Совет директоров «Аэрофлота» одобрил переход на российскую систему бронирования
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил переход на отечественную автоматизированную информационную систему воздушных перевозок (АИС ОВП), сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Совет директоров ПАО «Аэрофлот» [одобрил] условия 5-летней сделки с ООО «РТ-Транском» и АО «Сирена-Трэвел» на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП», – говорится в сообщении.
Такое решение было принято на прошедшем 12 августа заседании совета под председательством министра транспорта России Виталия Савельева. Были также рассмотрены вопросы по цифровой трансформации «Аэрофлота» с учетом геополитической ситуации: в авиакомпании отмечают, что основной задачей стратегии станет технологическая импортонезависимость – бесперебойность работы IT-систем, сервисов и критической статистики. Свет директоров принял ряд кадровых вопросов: упразднена должность директора по коммерции и финансам, новый департамент планирования и управления производственной деятельностью будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству и др.
Ранее иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом». Также из-за санкций международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в альянсе, а приложение «Аэрофлота» больше недоступно в магазине приложений App Store.
12 мая в госкорпорации «Ростех» сообщили, что летом 2022 г. «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования Leonardo. По данным корпорации, системой Leonardo пользуются более 50 компаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал» и «Ютэйр». Аналогичное решение приняли и «Уральские авиалинии».
1 июня на систему бронирования билетов «Ростеха» перешла авиакомпания «Победа».