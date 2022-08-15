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Совет директоров «Аэрофлота» одобрил переход на российскую систему бронирования

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Совет директоров «Аэрофлота» одобрил переход на отечественную автоматизированную информационную систему воздушных перевозок (АИС ОВП), сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Совет директоров ПАО «Аэрофлот» [одобрил] условия 5-летней сделки с ООО «РТ-Транском» и АО «Сирена-Трэвел» на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП», – говорится в сообщении.

Такое решение было принято на прошедшем 12 августа заседании совета под председательством министра транспорта России Виталия Савельева. Были также рассмотрены вопросы по цифровой трансформации «Аэрофлота» с учетом геополитической ситуации: в авиакомпании отмечают, что основной задачей стратегии станет технологическая импортонезависимость – бесперебойность работы IT-систем, сервисов и критической статистики. Свет директоров принял ряд кадровых вопросов: упразднена должность директора по коммерции и финансам, новый департамент планирования и управления производственной деятельностью будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству и др.

Ранее иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом». Также из-за санкций международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в альянсе, а приложение «Аэрофлота» больше недоступно в магазине приложений App Store.

12 мая в госкорпорации «Ростех» сообщили, что летом 2022 г. «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования Leonardo. По данным корпорации, системой Leonardo пользуются более 50 компаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал» и «Ютэйр». Аналогичное решение приняли и «Уральские авиалинии».

1 июня на систему бронирования билетов «Ростеха» перешла авиакомпания «Победа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных