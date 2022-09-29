РБК: экс-помощник Кудрина возглавил GR в «Яндексе»
Бывший директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов, который в течение нескольких лет работал вместе с ее руководителем Алексеем Кудриным, перешел на работу в «Яндекс», об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Уточняется, что Демидов стал новым руководителем GR-направления (government relations, связи с госорганами).
Демидов работал в течение нескольких лет советником Кудрина в Фонде по поддержке гражданских инициатив, после этого в июне 2018 г. он стал помощником председателя Счетной палаты, а через месяц возглавил департамент внешних коммуникаций.
По информации издания, Демидов уволился из Счетной палаты около недели назад и сразу после этого был назначен на место руководителя GR в «Яндекс». В ближайшее время в «Яндекс» может перейти и сам Кудрин. «Это уже вопрос времени. Кудрину необходимо передать все дела», — сказал источник.
Ранее Forbes сообщал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций интернет-компании за помощь в разделении российских и международных активов. По информации издания, Волож планирует выделить в отдельное юрлицо беспилотное направление бизнеса и развивать его за рубежом. При этом остальные активы останутся в России.
Кудрин же должен помочь ему в этом вопросе, за что и получит 5% компании. Неизвестно, какие именно акции может получить Кудрин — суперголосующие или обычные. По расчетам издания, с учетом капитализации «Яндекса» (на 23 сентября она составляла $6,51 млрд), Кудрин может получить около $325 млн.
По словам другого источника, близкого к «Яндексу», Кудрин и вовсе может возглавить компанию. Волож ушел с поста генерального директора компании в начале июня — после того, как в его отношении были введены санкции.
Речь о возможном разделении бизнеса «Яндекса» на российский и международный идет уже несколько месяцев. В частности, в конце июля The Bell сообщал о возможном разделе активов «Яндекса» с Воложем, который уже несколько лет живет в Израиле. В частности, речь шла о развитии за рубежом проектов по разработке беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум». Отмечалось, что сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.
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