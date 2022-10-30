Около 80% зарубежных производителей печей для копчения рыбы покинули Россию из-за санкций

Оборудование для копчения рыбы до февраля 2022 г. в основном поставлялось компаниями из Чехии, ФРГ, Польши и других стран. Но в настоящее время большая часть из них решила прекратить деятельность на территории России, из-за чего на рынке страны может возникнуть дефицит техники, предупредил гендиректор компании «Агрос» Андрей Климов.