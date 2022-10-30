Около 80% зарубежных производителей печей для копчения рыбы покинули Россию из-за санкций
Российский рынок из-за санкций покинула большая часть западных производителей печей для копчения рыбы. Их число составило 80%, передает РБК со ссылкой на запись совещания рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу.
Оборудование для копчения рыбы до февраля 2022 г. в основном поставлялось компаниями из Чехии, ФРГ, Польши и других стран. Но в настоящее время большая часть из них решила прекратить деятельность на территории России, из-за чего на рынке страны может возникнуть дефицит техники, предупредил гендиректор компании «Агрос» Андрей Климов.
«Дефицит данного оборудование ранее закрывался зарубежными предприятиями: Германией, Чехией, Польшей и некоторыми другими. Сегодня ввиду санкционных ограничений около 80% поставщиков оборудования ушли с российского рынка. а 20% оставшихся испытывают все возрастающие трудности с поставками оборудования», — отметил Климов.
Он напомнил, что сейчас в России работают пять-семь предприятий, выпускающих подобную продукцию для копчения рыбы. При этом технические характеристики их изделий «не совсем отвечают запросам переработчиков». Такую же технику закупает мясоперерабатывающая отрасль, поэтому в рыбопереработке доля российских камер для копчения составляет максимум 30%.
На данный момент средний возраст термических камер у предприятий составляет 10 лет, а средний срок службы этого оборудования — 15 лет, добавил гендиректор «Агроса».
В мае Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести для производства консервных банок. Импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за новых экономических условий —материал стали ввозить из Китая, хотя раньше у России было несколько импортеров металла и тары.
В апреле РБК писал, что поставки импортной рыбы в Россию в 2022 г. сократятся на треть из-за санкций. По итогам текущего года поставки рыбной продукции снизятся до 385 000 т ($1,5 млрд в денежном выражении). В 2021 г. этот показатель составил 579 000 т ($2,1 млрд).
Ранее российские переработчики рыбы попросили правительство ограничить экспорт биоресурсов, чтобы обеспечить внутренний рынок. Речь шла в первую очередь о наиболее востребованных и доступных видах рыбы: сельди, скумбрии, минтае, горбуше и треске.