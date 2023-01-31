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Самыми востребованными на рынке IT в России оказались специалисты по кибербезопасности

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Самыми востребованными на российском рынке IT являются специалисты по информационной безопасности и системные аналитики, выяснил сервис «Зарплата.ру», передает «РИА Новости».

Представители сервиса спросили менеджеров российских IТ-компаний, какие специалисты им требуются чаще других, и выяснили, что специалистов по кибербезопасности ищут 54% опрошенных, а системных аналитиков – 53%.

При этом специалисты по информационной безопасности являются одними из самых редких IT-кадров (15%) вместе с DevOps-инженерами (16%) и старшими разработчиками (14%). Самыми востребованными языками программирования, как отмечает «Зарплата.ру», являются Java (60%), JavaScript (47%) и C++ (36%). Подавляющее большинство (78%) работодателей в сфере IT ищут сотрудников на гибридный формат работы, совмещающий офис и удаленку, лишь 10% предлагают чисто офисный формат, а 12% – удаленный.

В конце весны 2022 г. на фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине были введены программа льготной ипотеки для IT-шников и предоставление отсрочки от армии. В Кремле ранее заявили о заинтересованности в создании необходимых условий для их возвращения.

В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.

Ранее по теме: Возрастной порог для льготной ИТ-ипотеки понизят с 22 до 18 лет
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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