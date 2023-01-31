Самыми востребованными на рынке IT в России оказались специалисты по кибербезопасности

В январе газета «Коммерсантъ» выяснила, что Минцифры начало обсуждать с отраслевыми ассоциациями меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В частности, речь идет о гарантированном предоставлении брони от призыва в ВС России, а также полной или частичной оплате перелета в РФ. В то же время рассматривается возможность повышения НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.