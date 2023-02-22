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Whoosh начнет работать в 10 новых локациях в России и СНГ

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Кикшеринговый сервис аренды электросамокатов Whoosh начнет работать еще в 10 новых локациях в России и СНГ в новом сезоне этого года, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

«Мы пока не афишируем весь список городов, но в целом я скажу, что мы планируем добавить около десяти локаций в нашу сеть. То есть если прошлый год мы закончили на цифре 40, то в этом году на старте будет около 50 локаций в России и странах СНГ», – сказал Чуйко (цитата по ТАСС).

По словам руководителя компании, Whoosh рассматривает рынки Узбекистана, Армении и Грузии. Чуйко добавил, что «наиболее привлекательным» компания видит Узбекистан. «Пока планов краткосрочных по запуску в этих локациях нет, но мы активно смотрим, что происходит на этих рынках, и выбираем, наверно, правильный момент для того, чтобы на эти рынки выйти», – заключил он.

В декабре 2022 г. Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммы – 2,1 млрд руб. вместо планируемых 5 млрд руб. По итогам размещения рыночная капитализация компании тогда составила 20,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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