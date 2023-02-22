Whoosh начнет работать в 10 новых локациях в России и СНГ

«Мы пока не афишируем весь список городов, но в целом я скажу, что мы планируем добавить около десяти локаций в нашу сеть. То есть если прошлый год мы закончили на цифре 40, то в этом году на старте будет около 50 локаций в России и странах СНГ», – сказал Чуйко (цитата по ТАСС).