Whoosh начнет работать в 10 новых локациях в России и СНГ
Кикшеринговый сервис аренды электросамокатов Whoosh начнет работать еще в 10 новых локациях в России и СНГ в новом сезоне этого года, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.
«Мы пока не афишируем весь список городов, но в целом я скажу, что мы планируем добавить около десяти локаций в нашу сеть. То есть если прошлый год мы закончили на цифре 40, то в этом году на старте будет около 50 локаций в России и странах СНГ», – сказал Чуйко (цитата по ТАСС).
По словам руководителя компании, Whoosh рассматривает рынки Узбекистана, Армении и Грузии. Чуйко добавил, что «наиболее привлекательным» компания видит Узбекистан. «Пока планов краткосрочных по запуску в этих локациях нет, но мы активно смотрим, что происходит на этих рынках, и выбираем, наверно, правильный момент для того, чтобы на эти рынки выйти», – заключил он.
В декабре 2022 г. Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммы – 2,1 млрд руб. вместо планируемых 5 млрд руб. По итогам размещения рыночная капитализация компании тогда составила 20,6 млрд руб.