Bloomberg узнал о планах McKinsey уволить 2000 сотрудников

Ожидается, что в ближайшие недели будет уже точно известно, сколько работников будут уволены из компании и из каких отделов они будут. По информации агентства, сейчас в McKinsey работает 45 000 человек. Для сравнения: в 2018 г. их было 28 000, а в 2012 г. – 17 000.