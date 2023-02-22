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Бизнес

Bloomberg узнал о планах McKinsey уволить 2000 сотрудников

Ведомости

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company может уволить 2000 сотрудников в рамках программы по реорганизации бизнеса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. 

«Впервые за более чем десятилетие мы меняем способ работы наших команд, не обслуживающих клиентов, чтобы эти команды могли эффективно поддерживать и масштабировать нашу фирму», — заявил представитель McKinsey в заявлении по электронной почте. 

Уточняется, что это решение может привести к крупнейшему увольнению сотрудников за всю историю существования компании с 1926 г. Предполагается, что сокращения коснутся только тех сотрудников, которые не контактируют напрямую с клиентами компании.

Ожидается, что в ближайшие недели будет уже точно известно, сколько работников будут уволены из компании и из каких отделов они будут. По информации агентства, сейчас в McKinsey работает 45 000 человек. Для сравнения: в 2018 г. их было 28 000, а в 2012 г. – 17 000.

McKinsey продала российское подразделение местным управляющим партнерам в мае 2022 г. — Якову Сергиенко (ему принадлежит 33% российского подразделения, которое позже переименовали в «Яков и партнеры»), Сергею Заборову, Елене Кузнецовой, Тиграну Саакаяну и Виктору Суркову (по 16,75%), следует из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 17 июля вновь произошла смена собственников: 75% оказались у ООО «Т.Партнерс», 25% — у ООО «МСК Капитал», которая полностью принадлежит Сергиенко. В «Т.Партнерс» ему принадлежит 10,6%, а у шести других акционеров по 14,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных