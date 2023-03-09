CDEK.Shopping начал прямые поставки в Россию товаров Decathlon

Decathlon объявила о приостановке деятельности в России весной 2022 г. В июне того же года стало известно, что магазины Decathlon в России временно закроются. В январе 2023 г. РБК со ссылкой на источники писал, что Decathlon выставила свои российские активы на продажу. По информации трех собеседников издания, ритейлер намерен продать бизнес целиком. Другой источник рассказывал, что компания готова отдельно продать свою недвижимость в РФ. В Decathlon от комментариев отказались.