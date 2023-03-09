CDEK.Shopping начал прямые поставки в Россию товаров Decathlon
«На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 50 000 наименований оригинальной продукции французского ритейлера Decathlon, в том числе из новых коллекций», – сообщил собеседник агентства.
Для заказа доступны 80% оригинального ассортимента вышеупомянутого бренда, добавили в компании. Уточняется, что CDEK.Shopping доставит заказы напрямую из Германии, Польши и Турции в среднем за 30 дней.
Decathlon объявила о приостановке деятельности в России весной 2022 г. В июне того же года стало известно, что магазины Decathlon в России временно закроются. В январе 2023 г. РБК со ссылкой на источники писал, что Decathlon выставила свои российские активы на продажу. По информации трех собеседников издания, ритейлер намерен продать бизнес целиком. Другой источник рассказывал, что компания готова отдельно продать свою недвижимость в РФ. В Decathlon от комментариев отказались.