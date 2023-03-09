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CDEK.Shopping начал прямые поставки в Россию товаров Decathlon

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Платформа для заказа товаров известных зарубежных брендов CDEK.Shopping начала прямые поставки французского бренда Decathlon, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. На сайте CDEK.Shopping сказано, что Decathlon уже доступен к заказу.

«На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 50 000 наименований оригинальной продукции французского ритейлера Decathlon, в том числе из новых коллекций», – сообщил собеседник агентства.

Для заказа доступны 80% оригинального ассортимента вышеупомянутого бренда, добавили в компании. Уточняется, что CDEK.Shopping доставит заказы напрямую из Германии, Польши и Турции в среднем за 30 дней.

Decathlon объявила о приостановке деятельности в России весной 2022 г. В июне того же года стало известно, что магазины Decathlon в России временно закроются. В январе 2023 г. РБК со ссылкой на источники писал, что Decathlon выставила свои российские активы на продажу. По информации трех собеседников издания, ритейлер намерен продать бизнес целиком. Другой источник рассказывал, что компания готова отдельно продать свою недвижимость в РФ. В Decathlon от комментариев отказались.

Ранее по теме: Магазины Decathlon в России временно закроют с 27 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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