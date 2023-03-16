В Минпромторге призвали Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками

Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщил, что Wildberries решил приостановить начисление штрафов сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за выдачу не тех заказов и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. В компании отметили, что сейчас идет работа над системой контроля, чтобы снизить число неправильно выданных заказов. В Wildberries добавили, что уже были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов, которые в ближайшее время «будут отражены на балансах ПВЗ».