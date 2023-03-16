В Минпромторге призвали Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками
Министерство промышленности и торговли указало Wildberries на необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, заявил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, передают «РИА Новости».
«Мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании. Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами», – сказал он.
Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщил, что Wildberries решил приостановить начисление штрафов сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за выдачу не тех заказов и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. В компании отметили, что сейчас идет работа над системой контроля, чтобы снизить число неправильно выданных заказов. В Wildberries добавили, что уже были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов, которые в ближайшее время «будут отражены на балансах ПВЗ».
Евтухов отметил, что Минпромторг позитивно оценивает стремление компании к разрешению проблемных ситуаций. В частности, вышеупомянутые шаги. Евтухов добавил, что ведомство будет мониторить эту ситуацию.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой некоторых ПВЗ Wildberries и возможными задержками при получении заказов. Роспотребнадзор заявил, что ситуация не должна отразиться на правах потребителей.
«Потребителям гарантировано право получить заказ без нарушения сроков. При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства», – отметили в ведомстве.
14 марта стало известно, что прокуратура Московской области проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруд и Роструд также принимают участие в выяснении обстоятельств вокруг ситуации с Wildberries.
15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. При этом в пресс-службе Wildberries опровергли информацию о забастовке.
Позже представитель маркетплейса подтвердил «РИА Новости», что сотрудничество с несколькими пунктами выдачи было приостановлено «в целях безопасности», поскольку партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога». Местоположение ПВЗ не уточнялось.