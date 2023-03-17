В Минпромторге пообещали заменить авиапарк российскими самолетами за 5-7 лет
Российский авиапарк планируют заменить отечественными самолетами в течение 5-7 лет. Об этом сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Анна Панина, уточнив, что речь идет о 1000 самолетов.
«На сегодняшний день поставлена задача в течение пяти-семи лет полностью заменить парк отечественными самолетами. Мы должны заместить больше 1000 самолетов до 2030 г. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности», – сказала она (цит. по ТАСС).
Панина добавила, что те самолеты, которые сейчас собираются в России, полностью состоят из отечественных компонентов.
15 марта министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Россия сможет поддерживать летную годность зарубежных самолетов до 2030 г. По словам Савельева, России удалось избежать разборки самолетов на части. Он уточнил, что авиакомпании обеспечены «нормальными, сертифицированными» запчастями.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что западные самолеты российских авиакомпаний могут «спокойно летать» до 2030 г. при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».
В конце 2022 г. правительство продлило до 31 декабря 2023 г. сроки действия сертификатов летной годности самолетов иностранного производства. В Росавиации тогда отметили, что это необходимо для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли».
В конце февраля 2022 г. Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои воздушные средства. В ответ правительство распорядилось возвращать их только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.