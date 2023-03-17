В Минпромторге пообещали заменить авиапарк российскими самолетами за 5-7 лет

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что западные самолеты российских авиакомпаний могут «спокойно летать» до 2030 г. при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. Глава Росавиации подчеркнул, что исправным считается самолет, «у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».