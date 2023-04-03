Путин поручил разработать программу предпринимательского роста перспективных компаний

Путин провел 9 февраля заседание наблюдательного совета АСИ. Встреча была посвящена итогам работы агентства в 2022 г. и планам на 2023 г. Во время мероприятия президент заявил, что у российского бизнеса есть колоссальный потенциал для развития, его необходимо поддержать. Глава государства тогда попросил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы помочь тем нарастить производство и сбыт продукции. Регионы России, считает Путин, активно подхватят эту инициативу.