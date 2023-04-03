Путин поручил разработать программу предпринимательского роста перспективных компаний
Президент России Владимир Путин поручил «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) вместе с правительством и регионами РФ разработать программу предпринимательского роста перспективных отечественных компаний. Список поручений президента по итогам февральского заседания наблюдательного совета АСИ опубликован на сайте Кремля.
Разработанная программа должна включать в себя определение приоритетных индустрий и сфер деятельности, механизм отбора, продвижения и расширения деятельности компаний, в том числе за счет специальных мер поддержки, включая информационную поддержку. Программа также должна предусматривать расширение производства и сбыта отечественной продукции, а также ее продвижение на зарубежные рынки.
Первый доклад должен быть представлен до 1 июня. Ответственными за исполнение назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, Путин поручил АСИ и правительству разработать обучающую программу «Университет предпринимателей», в рамках которой должны быть предусмотрены пилотные программы высшего образования на базе МФТИ. С докладом Чупшева и Мишустин должны выступить до 1 сентября.
Путин провел 9 февраля заседание наблюдательного совета АСИ. Встреча была посвящена итогам работы агентства в 2022 г. и планам на 2023 г. Во время мероприятия президент заявил, что у российского бизнеса есть колоссальный потенциал для развития, его необходимо поддержать. Глава государства тогда попросил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы помочь тем нарастить производство и сбыт продукции. Регионы России, считает Путин, активно подхватят эту инициативу.
По оценке Путина, в России можно создать условия для того, чтобы отечественные товары, услуги и продукция стали предметом гордости.
«У нас и так достаточно таких продуктов, но на данном этапе мы можем двигаться быстрее, чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и на зарубежных», – сказал он тогда.
Ранее Мишустин сообщил, что спад российской экономики по итогам 2022 г. оказался умеренным, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Премьер подчеркнул, что Россия «выстояла» в условиях экономического давления, хотя это «было непросто». Мишустин отметил, что «такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз».