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Бизнес

Минздрав: фармкомпании могут воспроизвести почти весь ассортимент иностранных лекарств

Ведомости

Российская фармацевтическая отрасль может воспроизвести практически весь ассортимент зарубежных лекарств, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведен ею (фармотраслью), могут быть созданы инновационные лекарственные средства», – сказал он (цитата по ТАСС).

Главным ограничением, по оценке чиновника, является патентное законодательство. При этом межведомственная комиссия, оценивая достаточность препаратов на всех этапах дистрибуторской сети, фиксирует иногда их нехватку, а «здравоохранение становится зависимым от решения – продолжать или не продолжать поставки, и не допускаем этой ситуации».

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Как писали ранее «Ведомости», Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложили ограничить выдачу «вечнозеленых патентов», оставив их лишь для тех препаратов, свойства которых ранее были неизвестны, что позволит «воспользоваться опытом других государств для достижения технологического суверенитета в фармпромышленности», поясняется в исследовании. С соответствующей просьбой ассоциация обратилась в Роспатент еще в конце 2022 г.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на презентацию DSM Group писали, что объем фармацевтического рынка по итогам 2022 г. составил 2,57 трлн руб. Отмечалось, что это на 12% превышает показатели позапрошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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