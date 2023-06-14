Минздрав: фармкомпании могут воспроизвести почти весь ассортимент иностранных лекарств

Как писали ранее «Ведомости», Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложили ограничить выдачу «вечнозеленых патентов», оставив их лишь для тех препаратов, свойства которых ранее были неизвестны, что позволит «воспользоваться опытом других государств для достижения технологического суверенитета в фармпромышленности», поясняется в исследовании. С соответствующей просьбой ассоциация обратилась в Роспатент еще в конце 2022 г.