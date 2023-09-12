Путин: российские бренды будут развиваться хорошими темпами
Бренды из России будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин отметил, что российские бренды «еще не заполнили рынок», а значит, «есть над чем работать». Он добавил, что власти будут делать все для поддержки отечественных брендов.
В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российские лидер заявил, что уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции. Путин отметил, что российские компании продолжают занимать освободившиеся производственные площадки.
На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В сентябре 2022 г. Путин призвал российские компании занять освободившиеся ниши на рынке.
В мае этого года он отметил, что бизнес в России «активно [их] осваивает». По его словам, в 1990-х гг. рынок был фактически «отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям», из-за чего российские предприниматели не могли составить им конкуренцию. «Пришло время возвращать свои позиции», – заявил Путин.