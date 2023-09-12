Путин: российские бренды будут развиваться хорошими темпами

«Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь», – сказал он (цитата по ТАСС).