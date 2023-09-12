Газета
Бизнес

Путин: российские бренды будут развиваться хорошими темпами

Ведомости

Бренды из России будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Путин отметил, что российские бренды «еще не заполнили рынок», а значит, «есть над чем работать». Он добавил, что власти будут делать все для поддержки отечественных брендов.

В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российские лидер заявил, что уход иностранных брендов с российского рынка не повлиял на выпуск товаров, изменился только логотип на продукции. Путин отметил, что российские компании продолжают занимать освободившиеся производственные площадки.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости продвижения местных брендов в регионах

На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В сентябре 2022 г. Путин призвал российские компании занять освободившиеся ниши на рынке. 

В мае этого года он отметил, что бизнес в России «активно [их] осваивает». По его словам, в 1990-х гг. рынок был фактически «отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям», из-за чего российские предприниматели не могли составить им конкуренцию. «Пришло время возвращать свои позиции», – заявил Путин.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных