ВС РФ отказал Citibank по иску о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»
Верховный суд России отказал лондонскому Citibank в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам по делу о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», следует из материалов суда.
Суд обосновал свое решение тем, что доводы в жалобе не позволяют сделать вывод о том, что были допущены нарушения норм материального или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Citibank – залогодержатель акций и одновременно трастовый управляющий – обратился в суд еще в 2020 г. Банк требовал взыскать 49% акций банка у структур Рустама Тарико, а потом продать их с публичных торгов. Соглашение о залоге заключалось по российскому праву, тогда как трастовое соглашение, по которому Citibank стал управляющим залогом, – по английскому.
Но изначально первая инстанции отказала в удовлетворении требований, так как суд согласился с позицией ответчиков (ими были акционеры банка – «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт — Инвест») о том, что Citibank не является стороной по договору ценных бумаг, а только держателем залога, поэтому он не может быть признан кредитором. Право взыскать залог имеет только кредитор должника по обязательству, но Citibank не представил доказательств того, что он им является. Напротив, бумаги в траст не передавались, так как предметом траста являются не евробонды, а права требования к Russian Standard и обеспечению.
Апелляция поддержала это решение, но в октябре 2021 г. Арбитражный суд Московского округа вернул дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд также отказал лондонскому филиалу, а вышестоящие инстанции подтвердили законность решения.
В октябре 2021 г. компания А-1 стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов.