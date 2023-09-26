Газета
Бизнес

ВС РФ отказал Citibank по иску о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомости

Верховный суд России отказал лондонскому Citibank в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам по делу о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», следует из материалов суда.

Суд обосновал свое решение тем, что доводы в жалобе не позволяют сделать вывод о том, что были допущены нарушения норм материального или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Citibank – залогодержатель акций и одновременно трастовый управляющий – обратился в суд еще в 2020 г. Банк требовал взыскать 49% акций банка у структур Рустама Тарико, а потом продать их с публичных торгов. Соглашение о залоге заключалось по российскому праву, тогда как трастовое соглашение, по которому Citibank стал управляющим залогом, – по английскому.

Ранее по теме: Суд повторно рассмотрит иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Но изначально первая инстанции отказала в удовлетворении требований, так как суд согласился с позицией ответчиков (ими были акционеры банка – «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт — Инвест») о том, что Citibank не является стороной по договору ценных бумаг, а только держателем залога, поэтому он не может быть признан кредитором. Право взыскать залог имеет только кредитор должника по обязательству, но Citibank не представил доказательств того, что он им является. Напротив, бумаги в траст не передавались, так как предметом траста являются не евробонды, а права требования к Russian Standard и обеспечению.

Апелляция поддержала это решение, но в октябре 2021 г. Арбитражный суд Московского округа вернул дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд также отказал лондонскому филиалу, а вышестоящие инстанции подтвердили законность решения.

В октябре 2021 г. компания А-1 стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных