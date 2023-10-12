«Интер РАО» и КНР договорились о повышении цен на поставки электроэнергии на 7%
Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» договорился с китайскими партнерами о повышении контрактной цены на поставки электроэнергии на размер пошлины (7%). Об этом сообщила представитель компании Александра Панина.
«Договорились с Китаем. Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины», – сказала она, отметив, что для потребителей Дальнего Востока ничего не изменится.
2 октября «Интер РАО» ввел частичные ограничения на поставки электроэнергии в Китай. Это было связано с введением экспортной пошлины в размере 7%. В конце октября Панина отмечала, что рентабельность поставок за рубеж ниже 7%, в Китай – 5%, а Монголию еще меньше, поэтому компания «не может позволить оплачивать 7%-ную пошлину».
Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Интер РАО» предложило увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай за счет потребителей энергосистемы Дальнего Востока. В частности, регулятор предложил искусственно ограничивать маржинальность продажи электроэнергии в Китай в размере 5%, а оставшиеся средства направлять на снижение тарифов на Дальнем Востоке.
21 сентября правительство сообщило, что вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября и сохранятся до конца 2024 г. Пошлина на поставки за пределы ЕАЭС составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса более 80 руб./$. Не будут облагаться пошлиной нефть, газ, зерно, лесоматериалы и ряд других товаров. Панина говорила, что компания планирует обратиться в правительство с просьбой сделать исключение и для электроэнергии.