«Интер РАО» и КНР договорились о повышении цен на поставки электроэнергии на 7%

21 сентября правительство сообщило, что вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября и сохранятся до конца 2024 г. Пошлина на поставки за пределы ЕАЭС составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса более 80 руб./$. Не будут облагаться пошлиной нефть, газ, зерно, лесоматериалы и ряд других товаров. Панина говорила, что компания планирует обратиться в правительство с просьбой сделать исключение и для электроэнергии.