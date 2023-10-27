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Бизнес

Продажи сидра в России выросли за девять месяцев на 17,5%

Ведомости

С января по сентябрь 2023 г. в России было реализовано 7,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи. Продажи этого алкоголя выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом розничные продажи пива и пивных напитков за девять месяцев увеличились на 0,7% до 582,4 млн дал. В частности, за этот период россияне приобрели 514,8 млн дал пива (+0,9%).

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в общей сложности за девять месяцев 2023 г. в России было продано 164,3 млн дал алкоголя (+4,4% относительно того же периода прошлого года), не считая сидр, пуаре и медовуху. В частности, выросли продажи коньяка (на 10,5% до 9,7 млн дал) и настоек (на 24,6% до 9,9 млн дал). При этом популярность водки у россиян снизилась на 0,3% до 55,6 млн дал.

Ранее по теме: Минфин рассмотрит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что производство пива и пивных напитков в России по итогам девяти месяцев 2023 г. сократилось на 1,45% (до 625,6 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск пива снизился на 1% (до 549,7 млн дал), а пивных напитков – на 4,6% (до 75,9 млн дал). Представитель Росалкогольтабакконтроля тогда пояснял, что такая тенденция связана с перепроизводством продукции в 2022 г. Участники же рынка в числе причин называли введение обязательной маркировки и реестра пивоваров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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