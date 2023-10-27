Продажи сидра в России выросли за девять месяцев на 17,5%

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что производство пива и пивных напитков в России по итогам девяти месяцев 2023 г. сократилось на 1,45% (до 625,6 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск пива снизился на 1% (до 549,7 млн дал), а пивных напитков – на 4,6% (до 75,9 млн дал). Представитель Росалкогольтабакконтроля тогда пояснял, что такая тенденция связана с перепроизводством продукции в 2022 г. Участники же рынка в числе причин называли введение обязательной маркировки и реестра пивоваров.