Продажи сидра в России выросли за девять месяцев на 17,5%
С января по сентябрь 2023 г. в России было реализовано 7,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи. Продажи этого алкоголя выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
В целом розничные продажи пива и пивных напитков за девять месяцев увеличились на 0,7% до 582,4 млн дал. В частности, за этот период россияне приобрели 514,8 млн дал пива (+0,9%).
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в общей сложности за девять месяцев 2023 г. в России было продано 164,3 млн дал алкоголя (+4,4% относительно того же периода прошлого года), не считая сидр, пуаре и медовуху. В частности, выросли продажи коньяка (на 10,5% до 9,7 млн дал) и настоек (на 24,6% до 9,9 млн дал). При этом популярность водки у россиян снизилась на 0,3% до 55,6 млн дал.
В начале октября «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что производство пива и пивных напитков в России по итогам девяти месяцев 2023 г. сократилось на 1,45% (до 625,6 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск пива снизился на 1% (до 549,7 млн дал), а пивных напитков – на 4,6% (до 75,9 млн дал). Представитель Росалкогольтабакконтроля тогда пояснял, что такая тенденция связана с перепроизводством продукции в 2022 г. Участники же рынка в числе причин называли введение обязательной маркировки и реестра пивоваров.