Росбанк рассказал о планах открыть филиал в Китае

Сейчас филиал в Китае есть только у ВТБ. Всего у российских банков зарегистрировано четыре филиала за рубежом: у Сбербанка и ВТБ в Индии, а также ПСБ – на Кипре (находится в процессе ликвидации). Намного более распространенной формой экспансии всегда были представительства банков, для открытия которых требуется меньше усилий, регуляторного контроля и денег, пишет «Коммерсантъ». По данным ЦБ на 1 октября, сейчас открыто 19 таких представительств.