Росбанк рассказал о планах открыть филиал в Китае
«Регулирование иностранных государств предполагает многоступенчатую процедуру открытия филиала, тем не менее в текущих геополитических реалиях это востребованный шаг, способствующий развитию инфраструктуры для торгово-экономических отношений между странами»,- рассказал он.
Сейчас филиал в Китае есть только у ВТБ. Всего у российских банков зарегистрировано четыре филиала за рубежом: у Сбербанка и ВТБ в Индии, а также ПСБ – на Кипре (находится в процессе ликвидации). Намного более распространенной формой экспансии всегда были представительства банков, для открытия которых требуется меньше усилий, регуляторного контроля и денег, пишет «Коммерсантъ». По данным ЦБ на 1 октября, сейчас открыто 19 таких представительств.
Росбанк не единственный банк, который планирует открыть филиал в Китае. В частности, в июле председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал «Ведомостям», что у компании есть планы открыть в Китае филиал или представительство. Он отмечал, что рассматриваются разные проекты, которые очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Сысуев назвал запрос со стороны клиентов. 20 октября ЦБ одобрил открытие двух филиалов в Китае.
Планы на Китай есть и у Сбербанка. В декабре прошлого года первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил о том, что банк надеется на открытие филиала в Китае в конце 2023 г. Он добавлял, что китайский регулятор скрупулезно относится ко всем документам и обычно открытие филиала занимает 1,5–два года.