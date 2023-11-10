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Бизнес

Росбанк рассказал о планах открыть филиал в Китае

Ведомости

Росбанк рассматривает возможность открытия филиала в одной из стран – крупнейших партнеров России, в том числе в Китае. Об этом в комментарии «Коммерсанту» сообщил директор департамента по работе с финансовыми учреждениями Росбанка Александр Рахманин. 

«Регулирование иностранных государств предполагает многоступенчатую процедуру открытия филиала, тем не менее в текущих геополитических реалиях это востребованный шаг, способствующий развитию инфраструктуры для торгово-экономических отношений между странами»,- рассказал он.

Сейчас филиал в Китае есть только у ВТБ. Всего у российских банков зарегистрировано четыре филиала за рубежом: у Сбербанка и ВТБ в Индии, а также ПСБ – на Кипре (находится в процессе ликвидации). Намного более распространенной формой экспансии всегда были представительства банков, для открытия которых требуется меньше усилий, регуляторного контроля и денег, пишет «Коммерсантъ». По данным ЦБ на 1 октября, сейчас открыто 19 таких представительств. 

Росбанк не единственный банк, который планирует открыть филиал в Китае. В частности, в июле председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал «Ведомостям», что у компании есть планы открыть в Китае филиал или представительство. Он отмечал, что рассматриваются разные проекты, которые очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Сысуев назвал запрос со стороны клиентов. 20 октября ЦБ одобрил открытие двух филиалов в Китае. 

Планы на Китай есть и у Сбербанка. В декабре прошлого года первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил о том, что банк надеется на открытие филиала в Китае в конце 2023 г. Он добавлял, что китайский регулятор скрупулезно относится ко всем документам и обычно открытие филиала занимает 1,5–два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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